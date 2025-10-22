Le congé de naissance sera indemnisé à 70% du salaire net le premier mois

Selon de récentes annonces du gouvernement, le congé de naissance sera indemnisé à hauteur de 70% du salaire net le premier mois, puis jusqu’à 60% pour le deuxième mois. Une bonne nouvelle pour les futurs parents.

Actuellement, le congé parental peut être pris à temps plein ou à temps partiel jusqu’aux 3 ans de l’enfant et l’indemnisation est de 400 euros chaque mois. Cependant, il devrait être remplacé par le congé de naissance, qui serait plus court et mieux rémunéré pour les parents.



Le gouvernement a récemment fait de nouvelles annonces à ce sujet. Selon des propos tenus ce mardi 21 octobre par Stéphanie Rist, ministre de la Santé, l’indemnisation du congé de naissance sera à hauteur de 70% du salaire net le premier mois, et jusqu’à 60% le deuxième mois.

Crédit photo : iStock

Un congé “très attendu”

Ce congé pourra être cumulé au congé maternité de 16 semaines, et au congé paternité de 28 jours.

“L’objectif de ce congé, très attendu, supplémentaire de naissance est de permettre aux femmes et aux hommes de prendre un congé supplémentaire, s’ils en ont envie, d’un mois ou deux mois. Il sera non échangeable et non à temps partiel, dans un objectif d’égalité entre les hommes et les femmes. Chaque parent pourra prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre, d’où la possibilité d’ajouter jusqu’à quatre mois”, a indiqué Stéphanie Rist, selon des propos rapportés par Le Figaro.

Crédit photo : iStock

Cette mesure fait partie du budget de la Sécurité sociale 2026. Il s’agit d’un “investissement budgétaire fort” à hauteur de 300 millions d’euros, selon Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les hommes et les femmes. Une nouveauté qui s’inscrit dans le cadre du “réarmement démographique” promis par Emmanuel Macron, et qui pourrait motiver de nombreux parents à avoir un enfant.