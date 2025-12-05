Trois frères deviennent papas le même jour, leurs femmes accouchent de quatre bébés dans le même hôpital

En début de semaine, trois frères ont vécu une journée aussi particulière qu’émouvante : ils sont devenus pères au même moment.

Une affaire de famille. Mardi 2 décembre 2025, trois frères ont vu leur vie changer pour toujours de la plus belle des façons. Ils sont devenus papas le même jour. Un incroyable point commun.

Une coïncidence rare

Cette heureuse coïncidence s’est produite à l’hôpital Maané Hayeshouaà de Bnei Brak (Israël), selon les informations du média Israël National News, rapportées par Ouest-France.

Ce jour-là, trois belles-sœurs ont donné naissance à quelques heures d’intervalle. Résultat : « La rencontre inattendue entre les frères dans la maternité s'est transformée en un moment familial émouvant », souligne le site.

Crédit Photo : Avshalom Sassoni/Flash90

Deux d’entre elles ont accouché d’un enfant chacune, tandis que la troisième a mis au monde des jumeaux.

C’est dans ce contexte que les grands-parents ont accueilli quatre petits-enfants en une seule journée.

« Redécouvrir la magie »

De son côté, le centre hospitalier a mis en lumière le caractère rare de cet événement.

« Rien n’aurait pu nous préparer à un moment aussi particulier », a indiqué un parte-parole de l’établissement.

Avant d’ajouter :

« Cela nous a permis de faire une pause, sourire et redécouvrir la magie qui se produit ici chaque jour. Dans notre salle d’accouchement, même une journée ordinaire peut devenir une histoire que l’on oubliera jamais ».

Crédit Photo : iStock

Cette histoire rappelle celle vécue l’année dernières par deux belles-sœurs originaires de Saône-et-Loire (Bourgogne). Elles ont donné naissance à leurs enfants le mercredi 19 février.

« On avait calculé nos termes à un jour d'écart, donc on s'attendait à se croiser à la maternité, mais pas à accoucher le même jour ! », avait confié à l’époque l’une des mamans au Parisien.

De l’autre côté de l’Atlantique, en mai 2023, Rebecca Lawrence et Christina Keefer, des jumelles identiques américaines, ont aussi donné la vie le même jour, dans le même hôpital, à quelques heures d’intervalle, alors qu’elles ne partageaient pas la même date d’accouchement.

Crédit Photo : Tina Keefer/Rebecca Lawrence