Trois frères deviennent papas le même jour, leurs femmes accouchent de quatre bébés dans le même hôpital

Par |

Deux bébés à la maternité

En début de semaine, trois frères ont vécu une journée aussi particulière qu’émouvante : ils sont devenus pères au même moment.

Une affaire de famille. Mardi 2 décembre 2025, trois frères ont vu leur vie changer pour toujours de la plus belle des façons. Ils sont devenus papas le même jour. Un incroyable point commun.

Une coïncidence rare

Cette heureuse coïncidence s’est produite à l’hôpital Maané Hayeshouaà de Bnei Brak (Israël), selon les informations du média Israël National News, rapportées par Ouest-France.

Ce jour-là, trois belles-sœurs ont donné naissance à quelques heures d’intervalle. Résultat : « La rencontre inattendue entre les frères dans la maternité s'est transformée en un moment familial émouvant », souligne le site.

Centre médical Mayanei HayeshuaCrédit Photo : Avshalom Sassoni/Flash90

Deux d’entre elles ont accouché d’un enfant chacune, tandis que la troisième a mis au monde des jumeaux.

C’est dans ce contexte que les grands-parents ont accueilli quatre petits-enfants en une seule journée.

« Redécouvrir la magie »

De son côté, le centre hospitalier a mis en lumière le caractère rare de cet événement.

« Rien n’aurait pu nous préparer à un moment aussi particulier », a indiqué un parte-parole de l’établissement.

Avant d’ajouter :

« Cela nous a permis de faire une pause, sourire et redécouvrir la magie qui se produit ici chaque jour. Dans notre salle d’accouchement, même une journée ordinaire peut devenir une histoire que l’on oubliera jamais ».

Une femme enceinte sur le point d'accoucher Crédit Photo : iStock

Cette histoire rappelle celle vécue l’année dernières par deux belles-sœurs originaires de Saône-et-Loire (Bourgogne). Elles ont donné naissance à leurs enfants le mercredi 19 février.

« On avait calculé nos termes à un jour d'écart, donc on s'attendait à se croiser à la maternité, mais pas à accoucher le même jour ! », avait confié à l’époque l’une des mamans au Parisien.

De l’autre côté de l’Atlantique, en mai 2023, Rebecca Lawrence et Christina Keefer, des jumelles identiques américaines, ont aussi donné la vie le même jour, dans le même hôpital, à quelques heures d’intervalle, alors qu’elles ne partageaient pas la même date d’accouchement.

Tina Keefer et Rebecca LawrenceCrédit Photo : Tina Keefer/Rebecca Lawrence

Source : Ouest France
Suivez nous sur Google News
Naissance Israël

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Capture d'écran montrant le bébé orque
Une photographe capture les premières images de la naissance d’une orque à l’état sauvage
La petite fille le jour de sa naissance
Né à 5 mois de grossesse, ce bébé prématuré pesait seulement... 300 grammes
Un couple et un bébé
Le congé de naissance sera indemnisé à 70% du salaire net le premier mois
Daisy Link, sa fille, et Joan Depaz
Cette détenue a eu un bébé « miracle » avec un autre prisonnier après avoir utilisé une bouche d'aération pour tomber enceinte
Le bébé avec le stérilet dans la main
Un bébé naît en tenant « fièrement » le stérilet qui devait empêcher sa mère de tomber enceinte