Plus court et mieux rémunéré, le «congé de naissance» va remplacer le congé parental

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un congé de naissance, qui remplacera le congé parental actuel. Voici ce qui va changer.

Parmi les nouvelles mesures présentées par le chef de l'État, on retrouve le remplacement du congé parental actuel par un congé de naissance. L'objectif de cette réforme : combattre la baisse de la natalité en France.

Mais quelle est la différence entre ce congé de naissance et le congé parental ? Selon Emmanuel Macron, le congé de naissance sera “un congé mieux rémunéré, plus court que le congé parental actuel qui peut aller jusqu’à trois ans et qui éloigne beaucoup les femmes du marché du travail. Il permettra aux deux parents d’être auprès de leur enfant pendant six mois s’ils le souhaitent.”

Un congé plus court et mieux rémunéré

Actuellement, le congé parental permet aux jeunes parents de cesser temporairement leur activité professionnelle afin d’élever un enfant jusqu’à ses 3 ans. Cependant, il est très peu utilisé car mal rémunéré : les bénéficiaires peuvent toucher jusqu’à 429 euros par mois au maximum. En plus de cela, ce congé est généralement pris par les mères, ce qui les éloignent du marché du travail. Le congé parental est ouvert à tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans son entreprise. D’une durée d’un an, il peut être renouvelé deux fois en cas de naissance d’un bébé ou de jumeaux et jusqu’à cinq fois pour des triplés. Cette demande ne peut pas être rejetée par les employeurs.

Ce nouveau congé de naissance sera donc mieux rémunéré et plus court que le congé parental. Pour le moment, Emmanuel Macron n’a pas encore précisé le montant de l’aide qui sera accordée aux jeunes parents.