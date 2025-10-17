Cette détenue a eu un bébé « miracle » avec un autre prisonnier après avoir utilisé une bouche d'aération pour tomber enceinte

Une détenue américaine tombée enceinte derrière les barreaux a été reconnue coupable de meurtre. Retour sur une affaire qui a choqué les États-Unis.

Le verdict était très attendu. Ce jeudi 16 octobre 2025, Daisy Link, 30 ans, a été reconnue coupable de meurtre au second degré par un jury du sud de la Floride, aux États-Unis, rapportent plusieurs médias américains.

Incarcérée depuis 2022, la jeune femme était accusée d’avoir abattu son compagnon et père de ses deux enfants. Les faits se sont déroulés devant le domicile familial. La victime est décédée après avoir reçu une balle dans la jambe.

De son côté, Daisy Link a témoigné que le coup de feu avait pour but de faire peur à son partenaire. Selon son entourage, la jeune femme était victime de violences conjugales depuis des années. Sa condamnation est un véritable choc pour ses proches, qui dénoncent une injustice auprès de la presse.

« Je trouve cela déchirant. C'est déchirant pour Daisy. C'est déchirant pour ses enfants. C’est une situation très triste pour elle, pour ses enfants et pour la famille, car nous vivons tous cet événement. C'est traumatisant pour tout le monde (…) », a indiqué Crystal Barretto, la soeur de la trentenaire.

Cette dernière espère désormais que le juge se montera clément en prononçant la peine.

La détenue a conçu un bébé en prison

Mais cette affaire a fait parler d’elle pour une toute autre raison. Daisy Link a donné naissance à une petite fille derrière les barreaux. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que la détenue a affirmé n’avoir jamais rencontré le père de son enfant.

Les faits se sont produits au centre correctionnel Turner Guilford Knight (TGK) à Miami. Qualifié de « bébé miracle », celui-ci a pour géniteur Joan Depaz, un prisonnier de 23 ans également accusé de meurtre et enfermé dans la même prison que Daisy Link.

Comment les deux détenus ont-ils pu devenir parents sans se voir en personne ? « À travers les ventilations », a révélé la mère de famille.

Tout a commencé lorsque les deux jeunes gens ont commencé à communiquer à travers les bouches d’aération de leurs cellules courant 2023.

« Vous tapez sur la grille, et vous pouvez entendre les gens des étages différents », a expliqué l’Américaine auprès de la chaîne locale WSVN.

C’est dans ce contexte que le duo a décidé de passer à l’étape supérieure : fonder une famille.

« Un cas rarissime »

Pour concrétiser leur projet, Daisy Link et Joan Depaz ont eu recours à une méthode surprenante. Ils ont fabriqué une corde avec des draps. Ce dispositif a servi à transporter le sperme du jeune homme - enroulé dans du film plastique - jusqu’à la principale concernée.

Celle-ci a ensuite confectionné un applicateur médical pour réaliser une insémination. Aussi fou que cela puisse paraître, cette technique a porté ses fruits au bout de plusieurs essais.

« C’est un cas exceptionnel et rarissime (…) Nous estimons que leurs chances étaient probablement inférieures à 5 %, mais cela ne veut pas dire que les chances étaient nulles », a indiqué le Dr Fernando Akerman, spécialiste de la fertilité.

Daisy Link a accouché de sa fille le 19 juin 2024. L’enfant a ensuite été confié à sa grand-mère paternelle. Depuis lors, le couple vit dans des prisons séparées. À l’époque, une enquête interne avait été ouverte.

