Le geste touchant de deux policiers, qui ont aidé une femme de 92 ans abandonnée par ses enfants

Au Texas, un couple a alerté la police en apercevant leur voisine de 92 ans qui errait seule devant sa maison, l’air perdu. En voyant la situation de la nonagénaire, les policiers ont décidé de l’aider.

Il n’est pas rare de voir des personnes âgées souffrir de l’isolement car leur famille ne leur rend pas visite. C’est le cas de cette femme, âgée de 92 ans, qui vit au Texas.

À voir aussi

Elle a été repérée par ses voisins, qui la voyaient souvent descendre de chez elle et divaguer devant sa maison, l’air perdu. Le couple s’est rapidement demandé ce que faisait la vieille dame et pourquoi jamais personne ne venait la voir. En la voyant errer ainsi, les voisins ont décidé de prévenir la police.

Crédit photo : iStock

Ainsi, deux agents de police ont rendu visite à la nonagénaire. Cette dernière avait été abandonnée par ses enfants et vivait seule dans une grande maison, sans nourriture.

« Nous sommes allés voir comment elle allait, a expliqué Marquis Hines, l'un des policiers. Elle nous a dit qu’elle avait deux enfants qui l’oubliaient. Il n’y avait aucune nourriture dans le réfrigérateur, seulement du lait et de la limonade périmés. Il n’y avait qu’un sachet de céréales et la maison n’avait pas été nettoyée récemment. Elle voulait juste savoir pourquoi ses enfants ne lui apportaient pas de nourriture et ne prenaient pas de ses nouvelles. Elle nous a listé tout ce dont elle avait besoin : quelques sandwichs ou quelque chose pour ne pas avoir faim. »

Elle reçoit l’aide de deux policiers

Comme la vieille dame n’avait rien à manger, les policiers ont décidé de lui faire quelques courses.

« Je suis revenu avec un gros poulet rôti, quelques sandwichs pour une semaine ou deux, de la soupe, des frites et de la viande, et de l’eau. J’ai frappé à sa porte et elle était tout sourire et incrédule que quelqu’un se soucie autant d’elle pour l’aider », a raconté le policier.

Crédit photo : Marquis Hines

Peu habituée à recevoir de l’aide, la vieille dame a été très émue devant le geste généreux des policiers. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Touchés par la situation de la nonagénaire, les policiers ont décidé de créer une cagnotte en ligne pour lui venir en aide.

Avec l’argent récolté, ils ont pu lui trouver une place dans une maison de retraite.