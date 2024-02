Le gouvernement déconseille aux Parisiens de se faire livrer des colis pendant les JO 2024, les internautes enragent

Les Jeux Olympiques de Paris ne commencent pas avant six mois que la colère gronde de plus en plus du côté des Parisiens. Le dernier conseil en date du gouvernement a mis en rogne beaucoup d’internautes.

Retenez bien ces dates : du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre auront respectivement lieu les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Un laps de temps qui semblera interminable pour les Parisiens et les travailleurs provinciaux de la capitale.

Afin de désengorger au maximum les rues et les transports en commun, le gouvernement a donné plusieurs directives à l’encontre des Parisiens. Tout d’abord, la présidente de la région, Valérie Pécresse et l’ancien ministre des Transports, Clément Beaune, ont encouragé « tous ceux qui le peuvent à télétravailler » pendant les Jeux.

Aujourd’hui, le gouvernement conseille aux Parisiens de se faire livrer leurs colis en dehors de la période des Jeux Olympiques. « Nous vous invitons à anticiper vos commandes de colis », recommande le ministère des transports sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr.

Les internautes en colère face aux directives du gouvernement

Crédit photo : sport.gouv.fr

Dans la foire à questions du site, le gouvernement conseille de se faire livrer « avant le 24 juillet, après le 8 septembre ou entre les deux olympiades, soit entre le 12 et le 27 août 2024 ». En gros, éviter toute livraison durant les Jeux.

En cas d’impossibilité, le gouvernement conseille de « privilégier des livraisons à des heures et des jours avec moins de trafic », de « privilégier des livraisons à vélo ou à pied » ou de « privilégier un point relais en dehors des périmètres de sécurisation ». Un beau casse-tête qui fait déjà grandir la colère des habitants.

Sur X (anciennement Twitter), les internautes sont nombreux à critiquer les directives du gouvernement. Certains dénoncent les inconvénients que les Jeux entraînent : « Les transports, le prix des places, les QR codes pour circuler, les étudiants qui laissent leurs appartements et maintenant « les colis »… En bref, le Gouvernement vous invite à laisser les touristes vivre, tranquillement, les #JO2024 aux dépens de vos quotidiens…. », s’insurge une internaute.