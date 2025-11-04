Il licencie 900 employés par Zoom et affirme plus tard qu'il faut être « bienveillant »

Après avoir licencié 900 de ses employés via Zoom, ce PDG s'est fait remarquer en déclarant plus tard qu'il était important d'être bienveillant au travail.

Un licenciement de masse qui avait fait le tour du monde

En 2021, alors en plein confinement, le PDG de l’entreprise Better.com, Vishal Garg, s’était illustré de la pire des manières en licenciant 900 de ses employés via Zoom. Le moment avait été secrètement filmé par un futur ex-employé qui l’avait ensuite publié sur les réseaux sociaux.

Rapidement, la vidéo avait fait un carton dans le monde et Vishal Garg était devenu tristement célèbre. Il faut dire que le PDG n’y était pas allé avec des pincettes pour annoncer la mauvaise nouvelle. En 3 minutes chrono, il s’était séparé de 15% de sa masse salariale dans un monologue devenu viral :

« Si vous participez à cet appel vidéo, vous faites partie du malheureux groupe qui est licencié. Votre emploi ici prend fin immédiatement . Vous recevrez un e-mail des ressources humaines. »

Des cours de leadership pour être un meilleur patron

Quatre ans après cette maladroite expérience, Vishal Garg dit avoir appris de ses erreurs. Dans un entretien pour le média TechCrunch, l’homme d’affaires raconte avoir « travaillé très, très dur » pour être un meilleur patron.

Il faut dire que l’histoire était allée plus loin. Vishal Garg n’avait pas manqué de publier sur un forum des propos diffamatoires sur ses employés licenciés. Il avait ainsi été poussé vers la sortie avant de retrouver son emploi. Et c’est en homme changé qu’il est revenu. Le patron a suivi des cours de leadership afin de mieux appréhender la gestion d’une équipe.

Durant son entretien, Vishal Garg a fait part de ses regrets concernant le licenciement de ses employés.

« J'ai compris depuis que pour que nos clients soient ravis, nos collaborateurs doivent l'être aussi. Alors, je me suis vraiment efforcé de changer ma façon d'interagir avec l'équipe au quotidien, d'être plus empathique et de leur témoigner la même bienveillance qu'à nos clients », confie-t-il.

Depuis son entrée en bourse il y a quelque temps, Better.com a vu son cours s’effondrer de plus de 90% après sa fusion avec Aurora Acquisition Corp.