Les 15 langues les plus parlées au monde

Envie d’apprendre une seconde langue ? Découvrez sans plus attendre quelles sont les 15 langues les plus parlées à travers le monde. De quoi vous permettre de choisir la langue qui vous conviendra le mieux pour vos affaires.

Des affaires de langage. Dans le monde entier, il existerait 7.099 langues. Un chiffre élevé, qui peut en surprendre plus d’un. Si certaines langues sont très utilisées dans de nombreux pays, on pense notamment à l’anglais, au français, au chinois ou encore à l’espagnol, il existe d’autres dialectes qui ne sont aujourd'hui connus que par une petite poignée de la population. Entre les natifs qui maîtrisent une langue maternelle à la perfection et ceux qui suivent une formation et des cours pour en apprendre une seconde, on se rend compte que la population est très à cheval sur le domaine des langues.

D’après les données officielles de l’ONU (Organisation des Nations unies), il existe près de 200 États dans le monde, 195 pour être précis. Un chiffre bien inférieur au nombre de langues existantes. Pour s’y retrouver et arriver à faire le classement des 15 langues les plus parlées au monde, il convient d’abord de connaître la définition d’une langue.

La définition d’une langue

D’après la définition du dictionnaire Le Petit Robert, une langue est “un système d'expression et de communication par des moyens phonétiques (parole) et éventuellement graphiques (écriture), commun à un groupe social (communauté linguistique).” On parle alors d’idiome, de dialecte, de parler ou encore de patois.

Depuis plusieurs années, il existe un débat sur la différence entre une langue et un dialecte. Pour tenter d’apporter une réponse à ce débat, le site Géoconfluences de l’ENS de Lyon précise qu’en fait tout dépend “du degré de reconnaissance officielle de leur statut, décrétée par l’État ou une autre forme de pouvoir dominant (une Église par exemple)”. Toujours d’après les ethnologues, une langue se définit par la capacité de compréhension mutuelle entre ses locuteurs. Dans la linguistique, on discerne certaines catégories de langues : romanes, germaniques ou encore slaves (indo-européennes).

Mais alors, laquelle choisir ?

Pour vous aider à faire votre choix, nous avons fait la liste des 15 langues les plus parlées à travers le monde. Chaque année, et depuis maintenant 15 ans, le site The Ethnologue, réalise le classement des 200 langues les plus parlées au monde. L’occasion de voir les changements chaque année. Et pour 2022, The Ethnologue a dévoilé sa nouvelle édition. Découvrons la liste sans plus attendre.



Classement des 15 langues les plus parlées au monde

Première place : l’Anglais

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 1,132 milliard

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : 54 pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Zambie, Jamaïque, Gambie, etc.)

L’anglais est sans conteste la langue la plus parlée à travers le monde, et ce, depuis des siècles. Une langue qui s’est répandue avec la colonisation britannique.

Deuxième place : le Chinois Mandarin

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 1 117 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : Chine, Taïwan, Malaisie, Singapour

Le chinois mandarin est également appelé “Putonghua”.

Troisième place : l’Hindi

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 615 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : Inde, Népal, île Maurice, Guyane

En Inde, il existe plusieurs langues officielles parmi lesquelles l’anglais et l’hindi.

4e place : l’Espagnol

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 534 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : 20 pays (Espagne, Mexique, Argentine, Bolivie, Pérou, Colombie, Costa Rica, etc.)

L’espagnol est la langue officielle de l’Espagne et des pays d’Amérique latine, à l’exception du Brésil, du Suriname, de Guyana et de la Guyane française. Une langue qui s’est répandue avec la colonisation espagnole.

5e place : le Français

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 280 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : 31 pays (France, Belgique, Canada, Luxembourg, Suisse, Cameroun, Madagascar, Monaco, Niger, Sénégal, Togo, etc.)

Le français est la langue de référence en France, dans certains états d’Europe et dans certains états d’Afrique. Une langue qui s’est répandue avec la colonisation française.

6e : l’Arabe

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 274 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : 23 pays (Algérie, Maroc, Égypte, Israël, Liban, Tunisie, etc.)

L’arabe est la langue la plus employée au Moyen-Orient dans certains États d’Asie.

7e : le Bengali

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 265 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : Bangladesh

Le bengali est la seconde langue du classement des langues les plus populaires en Inde. C’est aujourd’hui la langue officielle du Bangladesh.

8e : le Russe

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 258 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : Russie, Biélorussie, Kirghizistan

Le russe est très employé en Russie et dans les pays alentours.

9e : le Portugais

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 234 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : Portugal, Brésil, Angola, Cap Vert, etc.

Le portugais est une langue qui s’est répandue avec la colonisation portugaise.

10e : l’Indonésien

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 199 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : l’Indonésie

En Indonésie, il existe des langues régionales en plus de l’indonésien. On pense notamment au malais, au javanais ou encore au balinais.

11e : l’Urdu

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 170 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : le Pakistan

Si l’urdu est la langue officielle du Pakistan, la population parle également anglais.

12e : l’Allemand

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 132 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : Allemagne, Belgique, Autriche, Suisse, Luxembourg, Liechtenstein

L’allemand est une langue indo-européenne appartenant à la branche des langues germaniques.

13e : le Japonais

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 128 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : Japon

La base de l’écriture du japonais s’est inspirée du chinois. Le japonais standard porte également le nom de “hyoojungo”.

14e : le Swahili

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 98 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : 14 pays (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Yémen, etc.)

Le swahili est la langue de travail de l’Union Africaine et la langue officielle de la Communauté des pays d’Afrique de l’Est.

15e : le Marathi

Nombre total de locuteurs à travers le monde : 95 millions

Pays où elle est la langue officielle et maternelle des habitants : Inde

Le Marathi n’est pas une langue officielle. Il appartient à la branche indo-aryenne de la famille des langues indo-européennes.

Vous êtes maintenant incollables sur les langues et dialectes les plus parlées à travers le monde. On espère que l’article vous a donné envie d’apprendre une seconde langue ou une autre langue si vous êtes déjà un expert en langage. En France, pour les salariés et autres travailleurs qui souhaiteraient prendre des cours, il existe le compte personnel de formation, appelé CPF. Le CPF est un dispositif de financement public de formation continue qui a remplacé le droit individuel à la formation. Utilisable toute sa vie active, même en période de chômage, le CPF permet de suivre une formation qualifiante et certifiante. L’occasion rêvée de se replonger dans les manuels de langues étrangères.