Les 4 raisons pour lesquelles tu passeras un meilleur réveillon si tu ne bois pas

Les fêtes de Noël vont souvent de pair avec la consommation d’alcool, avec modération évidemment. Mais elles seraient encore meilleures si vous décidiez de ne pas boire du tout pour de nombreuses bonnes raisons.

L’année 2024 s’achève dans quelques semaines et comme chaque fin d’année, nous sentons l’odeur de la fête planer dans l’atmosphère. En l’espace d’une semaine, ce sont deux fêtes qui sont célébrées entre le réveillon de Noël et le réveillon du nouvel an. Cette période de célébrations est généralement l’occasion de se faire plaisir et de se laisser aller à quelques excès, notamment sur le plan gustatif.

Seulement voilà, il existe des excès qu’il vaudrait mieux éviter comme ceux de la consommation d’alcool et de drogue. Se retrouver en famille et entre amis ne devrait pas être un prétexte pour boire sans raison gardée.

Selon le baromètre de l’association Prévention Routière réalisé l’année dernière, 83% des Français prévoyaient de consommer de l’alcool, à raison de 3,3 verres par personne en moyenne, pour le réveillon. En 2022, l’alcool a été responsable de 30% des accidents mortels sur la route, entraînant 996 décès. 71% de ces accidents ont eu lieu la nuit, alors que les week-ends du Nouvel An enregistrent plus de 18 décès au cours des cinq dernières années.

C'est la raison pour laquelle la sécurité routière devient un enjeu encore plus primordial à l’approche des fêtes. Comme le dit l’adage : sans alcool, la fête est plus folle. Et c’est encore plus vrai au moment du réveillon. Voici pourquoi vous devriez éviter l’alcool à Noël et au nouvel an.

Des souvenirs moins flous

À quoi servirait de passer un moment magique en famille si ce n’est pour ne pas s’en souvenir ? Ce n’est pas un secret : la consommation d’alcool altère la mémoire. Alors même si vous semblez profiter à fond de votre soirée en buvant quelques verres, l’alcool induit un certain dysfonctionnement de certaines régions cérébrales causant une certaine amnésie partielle. Ce serait dommage de se réveiller en oubliant quelle personne vous a offert quel cadeau.

Pas de lendemain difficile

Tout le monde se passerait bien des soirées difficiles. C’est le revers de la médaille d’une soirée bien arrosée. Ce phénomène est plus problématique en période de fêtes parce que vous êtes généralement invités à multiplier les repas festifs sur deux jours. En effet, si vous décidez de boire lors du réveillon du 24 décembre, mais que vous avez un repas le lendemain midi, vous risquez de le regretter. Les fêtes de Noël, c’est comme un marathon, il faut savoir être endurant. Et si vous vous abstenez de boire, vous pouvez être sûrs de franchir la ligne d’arrivée sans encombre, ni mal de crâne.

Prendre la voiture sans danger pour rentrer

Si vous êtes l’hôte du réveillon, vous n’avez pas ce genre de soucis mais ce n’est pas la même limonade pour vos invités. Faire la fête avec de l’alcool est une chose mais il faut toujours être responsable lorsqu’il s’agit de rentrer à la maison, surtout si vous êtes aménes à conduire, que ce soit avec des passagers ou seul. Sur cette question, il n’y a aucun débat possible : l’alcool est à proscrire si vous avez prévu de prendre le volant.

Prendre soin de sa santé

On a beau s’adonner à quelques excès durant les fêtes, il ne faut pour autant pas mettre sa santé en danger. Or, l’alcool donne un sentiment d’invulnérabilité qui pourrait bien vous jouer des tours et pas seulement le lendemain. La consommation d’alcool est dangereuse pour la santé et vous avez le droit de refuser de boire si vous estimez que vous vous sentirez mieux sans alcool. Au-delà d’une certaine consommation (2 verres par jour pour les femmes et 3 verres par jour pour les hommes), l’alcool est un facteur de risque majeur pour certains cancers (bouche, gorge, œsophage, colon-rectum, sein chez la femme).

Généralement, il est préconisé de boire avec modération, surtout pendant les périodes des fêtes. En réalité, il paraît encore plus sage de ne pas boire du tout afin d’éviter tout accident sur les routes. Même si vous vous sentez capable, vous n’êtes pas seuls sur la route où il faut constamment rester vigilant car vous ne savez jamais si vous allez croiser quelqu’un d’aussi sage que vous ou quelqu’un qui a succombé à ses excès d’alcool.

