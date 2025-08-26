Les “carnivores babies”, cette tendance dangereuse propagée par les réseaux sociaux qui inquiète les pédiatres

Aux États-Unis, des pédiatres sonnent l’alerte face à l’apparition des “carnivores babies”. Une tendance inquiétante, véhiculée sur les réseaux sociaux, qui consiste à nourrir ses enfants en bas-âge principalement de viande ou de produits d’origine animale.

Le 12 août dernier, le Wall Street Journal a publié une enquête édifiante sur une nouvelle méthode d’éducation alimentaire qui rencontre de plus en plus d’adeptes aux États-Unis. Le problème, c’est que les adeptes ne le sont pas par choix mais par obligation puisqu’il s’agit de bébés, soumis à un régime alimentaire strict par des parents qui ne jurent que dans les bienfaits de la viande.

Les compotes et les fruits, très peu pour eux. Au pays de l’Oncle Sam, des parents banalisent un régime alimentaire principalement basé sur la viande ou les produits d’origine animale (oeufs, produits laitiers…) pour leurs bébés. Cette tendance a pris le nom de “carnivore babies” sur les réseaux sociaux.

Crédit photo :Instagram / @themeatbasednutritionist

Ainsi, on peut voir de nombreuses vidéos circuler dans lesquelles on voit de très jeunes enfants mastiquer des bouts de viande, des bouillons d’os ou encore des abats. Les parents responsables de ce mouvement louent avec enthousiasme les bienfaits supposés d’une telle alimentation.

« Depuis six mois, nous ne donnons que des produits carnivores à notre bébé. Résultat : il réalise des accomplissements avant les autres nouveau-nés, il n'est jamais constipé, il n'a jamais eu besoin d'aller chez le docteur ou encore il est fort et grand ».

Chez les adultes, ce régime pauvre en glucides, qui est une forme extrême d'un régime dit cétogène, a effectivement certains avantages, comme l'expliquent ceux qui l'ont essayé et les diététiciens. Selon les premiers, il permet d'avoir plus d'énergie, d'optimiser son poids, d'avoir une meilleur digestion et même d'obtenir une certaine clarté mentale.

Crédit photo : Instagram / @themeatbasednutritionist

Des risques pour la santé des enfants

Selon les spécialistes, le régime alimentaire exclusivement carnivore comporte trois avantages majeurs : il permet effectivement de perdre du poids, grâce à l'élimination des glucides et l'élimination d'aliments riches en calories et en sucres. Il permet aussi de contrôler la glycémie en supprimant les glucides raffinés. Enfin, il réduit également les risques d'inflammation voire même de maladies comme l'arthrite, la dépression et l'anxiété.

S'il est à la mode aujourd'hui, c'est un régime déjà adopté par de nombreuses ethnies depuis longtemps, comme les nomades de Mongolie, les Massaïs d'Afrique de l'Est, les Tchoukches en Russie ou encore les Inuits au Canada.

Cependant, même au sein de ces groupes, le régime 100% carnivore peut causer des risques importants de santé. À cause des différentes carences nutritionnelles, certaines vitamines comme la C ou la E seront manquantes et constitueront un fléau majeur. L'absence de fibre dans l'alimentation pèse également sur la digestion, peut entraîner la constipation et devenir problématique pour la santé intestinale.

Pour ce qui est des maladies cardiaques, les graisses saturées ont été pointées du doigt pour leur teneur en cholestérol et peuvent être un facteur de risque supplémentaire. De même, l'excès de sodium trouvé dans certaines viandes transformées peut agir en faveur d'une hypertension et de maladies rénales.

Plus généralement, les spécialistes jugent que cette méthode d'alimentation n'est pas recommandée à une population souffrant de maladie rénale, aux femmes enceintes et aux enfants, notamment aux bébés. Raison pour laquelle les “carnivore babies” inquiètent de plus en plus les pédiatres outre-Atlantique, au regard de la tendance grandissante sur les réseaux sociaux.