Il laisse sa fille de 2 ans mourir de chaud dans une voiture pour regarder du... porno, puis se suicide couvert de honte

Un homme s'est suicidé après avoir laissé son bébé mourir de chaud dans une voiture.

C'est un fait divers, à la fois triste et sordide, qui en dit long sur l'époque étrange que nous traversons.

Un père de famille américain s'est donné la mort le 5 novembre en Arizona, alors qu'il s'apprêtait à purger une peine de prison pour avoir laissé sa fille mourir de chaud dans une voiture. À l'été 2024, cet homme de 38 ans avait en effet abandonné momentanément son enfant, à l'arrière d'un véhicule garé en plein soleil, afin d'aller visionner un... film pornographique. Une attitude inconsciente qui avait été, hélas, fatale au bébé.

Crédit photo : DR

Il abandonne sa fille dans une voiture surchauffée pour regarder... un film pornographique

Pour bien comprendre l'issue tragique de ce drame en deux actes, il faut remonter au mardi 9 juillet 2024. Ce jour-là, aux alentours de 13h et alors qu'il fait une chaleur étouffante, Christopher Scholtes, père de 3 enfants, gare son véhicule dans l'allée de son domicile de Marana, une petite ville du comté de Pina (Arizona).

À l'arrière de la voiture se trouve sa fille Parker, âgée de 2 ans, laquelle dort paisiblement. Voulant certainement profiter de cette situation de calme pour vaquer à ses occupations, le trentenaire décide alors de rentrer dans sa maison, laissant ainsi l'enfant seul, malgré la température extérieure de 43 °C.

Durant 3 heures, la petite Parker va rester enfermée dans le véhicule surchauffé tandis que son père va regarder des films pour adultes, boire des bières ou encore jouer aux jeux vidéo. Ce n'est que vers 16h qu'Erika, l'épouse de Christopher, va retrouver leur fille inconsciente. Transportée d'urgence au Banner University Medical Center, Parker y décèdera moins d'une heure plus tard.

Crédit photo : DR

Accusé d'avoir lâchement abandonné son enfant, Christopher Scholtes avait d'abord affirmé qu'il avait laissé sa fille dormir dans la voiture avec la climatisation à fond, par peur de la réveiller. Mais face aux preuves accablantes (historique, internet) et aux témoignages de ses deux autres enfants - les sœurs de Parker -, qui ont déclaré que ce n'était pas la première fois qu'il agissait de la sorte, il n'a pu nier l'évidence.

Après avoir plaidé coupable des faits qui lui étaient reprochés, le mois dernier, Christopher Scholtes devait être fixé définitivement sur son sort le 21 novembre prochain. Il risquait entre 20 et 30 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée

Le père de famille a finalement mis fin à ses jours à quelques heures seulement de son incarcération préventive.