Les classes flexibles : quel est ce nouveau concept venu des États-Unis qui arrive dans nos écoles ?

Il existe différentes manières de favoriser l'apprentissage à l'école. Parmi elles, la mise en place d'un environnement agréable, sécurisé et adapté aux pratiques pédagogiques. C'est le principe de la classe flexible, un concept encore peu connu en France, mais très populaire au Canada et aux États-Unis.

La salle de classe : un environnement peu attrayant

Une salle de classe classique ne correspond pas à un environnement particulièrement accueillant. Depuis leur plus jeune âge, la plupart des élèves se sentent bien plus sécurisés à la maison. Car au-delà des petites classes de maternelles, les salles se contentent d'accueillir des bureaux, des chaises, un grand tableau et, parfois, une plante verte ou un aquarium.

Ainsi, on ne porte pas plus d'attention que cela à l'environnement. Pourtant, dans certains pays, les enseignants sont persuadés qu'il s'agit d'un facteur susceptible de favoriser l'apprentissage.

Une classe flexible, c'est quoi ?

Une classe flexible, c'est une classe qui permet à chaque élève de disposer librement de l'espace offert. Le but étant de leur permettre de s'organiser de manière autonome.

Autre élément important : l'environnement doit être parfaitement adapté aux pratiques pédagogiques.

Par exemple, le mobilier doit être opérationnel, confortable et, surtout, permettre à chacun de visualiser le cours ou l'orateur tout en préservant son dos.

Ce mobilier peut même être varié. Dans certaines classes, des professeurs ont opté pour différents types de sièges de manière à permettre aux élèves de changer de posture en fonction de l'activité réalisée. Ainsi, ces derniers peuvent s'assoir en hauteur, près du sol, s'allonger ou même s'installer confortablement sur des coussins.

Crédit photo : iStock

Connait-on ce concept en France ?

En France, une école de l'académie de Reims a déjà expérimenté ce concept. Pour réorganiser son environnement de travail, l'enseignante a renouvelé son mobilier. Pour autant, elle n'a pas entraîné de grosses dépenses pour l'école puisqu'elle a misé sur la récupération. Certaines familles ont même fait des dons.

Dans cette classe élémentaire flexible, les élèves peuvent se déplacer à leur gré. Ils sont libres de s'assoir et même de s'allonger s'ils le souhaitent.

Grâce à cet environnement agréable et serein, les enfants sont enclins à travailler d'après leur enseignante. Et pour favoriser leur autonomie, elle élabore un plan de travail qui permet à chacun d'avancer à son rythme.

Ceux qui ont terminé leur travail avant les autres peuvent s'autoévaluer, mais aussi venir en aide à leurs camarades. Car la collaboration est également enseignée dans cette classe flexible.

S'imposera-t-il dans nos écoles ?

Au Québec et aux États-Unis, les élèves et étudiants profitent pleinement de ce concept. Plus qu'une salle de classe, c'est un environnement confortable et sécurisant que les enseignants s'appliquent à leur offrir. D'après eux, même l'éclairage est important.

Ainsi, certaines classes peuvent proposer une ambiance tamisée. Plusieurs écrans peuvent être installés et l'on trouve même des espaces de restauration.

Si la classe flexible est déjà bien intégrée dans la politique d'enseignement de certains pays, elle n'est encore qu'au statut d'expérimentation en France. Pour l'heure, il est impossible de dire si ce concept parviendra à s'imposer...