Les deux collègues filmés «en plein adultère» au concert de Coldplay n'auraient jamais eu de liaison, selon une proche

En juillet dernier, deux collègues ont été filmés lors d’un concert de Coldplay, alors qu’ils étaient enlacés, laissant croire à un adultère. Mais selon une source proche de la femme, ils n’entenaient pas de liaison et étaient simplement... amis.

C’est une histoire qui n’en finit pas de faire parler. Le 16 juillet dernier, lors d’un concert de Coldplay près de Boston, deux personnes ont été filmées et sont apparues sur un écran géant. Il s’agissait d’Andy Byron, qui tenait dans ses bras Kristin Cabot, sa collègue. Quand ils se sont vus sur l’écran, ils ont tous les deux cherché à se cacher, honteux.

Pendant des mois, il a été affirmé qu’ils entretenaient une liaison alors qu’ils étaient tous les deux mariés à d’autres personnes. Mais selon une source proche de Kirstin Cabot révélée par People, ce ne serait pas le cas.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

“Une grande amitié”

Selon cette source, les deux protagonistes étaient seulement des collègues et de grands amis, mais ne vivaient pas d’histoire d’amour.

“Kristin et Andy entretenaient une excellente relation de travail et une grande amitié. Il n’y a jamais eu de liaison. Il était inapproprié de serrer son patron dans ses bras lors d’un concert, et elle en assume l’entière responsabilité. Mais le scandale, la chute, la perte de son emploi… Tout cela est injuste”, a révélé la source à People.

Une chose est sûre : au moment du concert, Kristin et son mari étaient déjà séparés et avaient demandé le divorce. Selon le proche de Kristin Cabot, son ex-mari était également présent le soir du concert puisqu’il s’y trouvait avec une autre femme, comme le révèle Mirror. Ces faits ont été confirmés par le mari lui-même, qui affirme que Kristin n’aurait pas été infidèle puisqu’ils étaient séparés et ne vivaient plus ensemble.

De graves conséquences

En plus d’affirmer que Kristin n’avait pas de liaison avec Andy, la source est revenue sur les graves conséquences qu’a eu cette affaire sur les personnes concernées. Elle affirme que Kristin s’est sentie obligée de démissionner, tout comme Andy Byron qui a quitté son travail, qu’elle a été moquée et a reçu des menaces de mort sur son téléphone.

“Il est important de noter à quel point Kristin a été mal étiquetée, comme une briseuse de ménage. C’est inimaginable d’être témoin de ce qui s’est passé et de voir à quel point cela peut être dévastateur, non seulement pour des individus, mais pour des familles entières. Je ne peux m’empêcher de penser que cela pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous, à tout moment. Je pense que toute cette désinformation a été des plus bouleversantes. Ce sont de vraies personnes et de vraies familles. C’est difficile de voir à quel point les gens ont profité d’elles”, a continué la source.

Si les images laissent fortement penser que Kristin et Andy avaient une liaison, il n’en serait donc rien selon cette source. Pour le moment, les deux principaux concernés n’ont pas fait de déclaration publique à ce sujet.