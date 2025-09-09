Le mari de la femme filmée en plein adultère, au concert de Coldplay, fait une troublante révélation sur son épouse

Deux mois après le « Coldplay-gate », le mari de Kristin Cabot est enfin sorti du silence, révélant un détail troublant. Focus.

Énième rebondissement dans l'affaire dite de la « kiss cam ».

Alors que l'on croyait tout savoir sur cet improbable scandale de tromperie, révélé par hasard lors d'un concert de Coldplay le 16 juillet dernier près de Boston (Massachusetts), on apprend aujourd'hui un détail troublant concernant Kristin Cabot. Prise en flagrant délit d'adultère avec son amant et patron, Andy Bryon (PDG de la firme Astronomer), lors de ce show du célèbre groupe anglais, cette dernière était en réalité célibataire au moment des faits. Elle n'aurait donc commis aucune infidélité.

C'est en tout cas ce qu'affirme son... époux.

Crédit photo : DR

« Coldplay-gate » : le mari de Kristin Cabot affirme qu'elle ne l'a pas trompé

Deux mois après le scandale, Andrew Cabot, mari de Kristin Cabot, a en effet révélé qu'il n'était déjà plus en couple avec sa femme, au moment des faits.

L'intéressé, qui s'est exprimé publiquement pour la première fois sur cette affaire, a ainsi fait savoir que lui et son épouse étaient « secrètement et amicalement séparés » depuis un mois, lorsque la fameuse vidéo de la « kiss cam » a fait le tour du monde.

Crédit photo : DR

« Leur décision de divorcer était déjà actée avant cette soirée. Maintenant que la demande de divorce a été officiellement déposée, Andrew espère que ce communiqué mettra fin aux spéculations et offre à sa famille l’intimité qu’il apprécie tant », a ajouté un porte-parole d'Andrew, dans un communiqué diffusé ce lundi 8 septembre par le site américain People.

Cette révélation change tout dans la mesure où l'infidélité supposée de Kristin Cabot avait indirectement provoqué son départ de l'entreprise Astonomer, dont elle était la directrice des ressources humaines.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

Pour rappel, la publication de la vidéo d'Andy Bryon et Kristin Cabot sur les réseaux sociaux avait engendré quelques jours plus tard la mise à pied, puis la démission du premier nommé. Kristin Cabot, âgée de 52 ans, avait, quant à elle, pris la même décision, peu de temps après.

Bien que la direction de l'entreprise assure n'avoir aucunement influencé leur choix, il n'est toutefois pas impossible qu'elle les ait poussés vers la sortie, pour ne pas ternir son image.

« Astronomer est attaché aux valeurs et à la culture qui nous guident depuis notre création. Nos dirigeants sont tenus de donner l'exemple en matière de conduite et de responsabilité », avait d'ailleurs déclaré la firme, dans la foulée du scandale.

Kristin Cabot, qui s'apprête à divorcer de son mari, pourrait donc s'estimer flouée.

Affaire à suivre...