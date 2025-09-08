La femme filmée en plein adultère avec son patron, lors d'un concert de Coldplay, va divorcer

Empêtrée dans le scandale du « Coldplay-gate », Kristin Cabot va divorcer. Précisions.

Son couple n'a pas survécu à l'affaire de la « kiss cam ».

Prise en flagrant délit d'adultère lors d'un concert de Coldplay, Kristin Cabot a demandé le divorce de son mari, selon des médias américains. Un énième rebondissement dans ce scandale d'infidélité révélé presque par hasard.

Crédit photo : DR

« Coldplay-gate » : Kristin Cabot va divorcer

Pour rappel, Kristin Cabot, ex-DRH de la firme Astronomer, avait été filmée à son insu avec son amant, qui n'était autre que son patron Andy Byron, alors qu'elle assistait à un concert de Coldplay, le 16 juillet dernier. Un événement qui se déroulait au Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston (Massachusetts).

L'incident avait eu lieu lors d'une « kiss cam », qui avait révélé au grand jour cet adultère sur un écran géant du stade. D'abord surpris, les deux amoureux s'étaient alors caché le visage, pour ne pas être reconnus, mais il était déjà trop tard. Devenues virales, les images du couple infidèle avaient ensuite fait le tour du monde, provoquant l'éviction des deux intéressés, poussés vers la sortie par leur entreprise. Andy Byron avait en effet démissionné peu de temps après le scandale, avant d'être imité par Kristin Cabot, quelques jours plus tard.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

« Astronomer est attaché aux valeurs et à la culture qui nous guident depuis notre création. Nos dirigeants sont tenus de donner l'exemple en matière de conduite et de responsabilité », avait alors communiqué l'entreprise dans un communiqué.

Deux mois plus tard, le mariage de Kristin Cabot, âgée de 52 ans, semble avoir volé en éclat puisque la quinquagénaire a déposé une demande de divorce le 13 août dernier, si l'on en croit la chaine américaine NBC News.

Cette dernière précise par ailleurs que la procédure est toujours en cours.

Vous l'aurez compris, cette affaire n'a pas fini de faire couler de l'encre...