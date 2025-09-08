La femme filmée en plein adultère avec son patron, lors d'un concert de Coldplay, va divorcer

Par ·

Andy Byron et Kristin Cabot, lors d'un concert de Coldplay, le 16 juillet dernier

Empêtrée dans le scandale du « Coldplay-gate », Kristin Cabot va divorcer. Précisions.

Son couple n'a pas survécu à l'affaire de la « kiss cam ».

Prise en flagrant délit d'adultère lors d'un concert de Coldplay, Kristin Cabot a demandé le divorce de son mari, selon des médias américains. Un énième rebondissement dans ce scandale d'infidélité révélé presque par hasard.

Andy Byron et Kristin Cabot, lors d'un concert de Coldplay, le 16 juillet dernierCrédit photo : DR

« Coldplay-gate » : Kristin Cabot va divorcer

Pour rappel, Kristin Cabot, ex-DRH de la firme Astronomer, avait été filmée à son insu avec son amant, qui n'était autre que son patron Andy Byron, alors qu'elle assistait à un concert de Coldplay, le 16 juillet dernier. Un événement qui se déroulait au Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston (Massachusetts). 

L'incident avait eu lieu lors d'une « kiss cam », qui avait révélé au grand jour cet adultère sur un écran géant du stade. D'abord surpris, les deux amoureux s'étaient alors caché le visage, pour ne pas être reconnus, mais il était déjà trop tard. Devenues virales, les images du couple infidèle avaient ensuite fait le tour du monde, provoquant l'éviction des deux intéressés, poussés vers la sortie par leur entreprise. Andy Byron avait en effet démissionné peu de temps après le scandale, avant d'être imité par Kristin Cabot, quelques jours plus tard.

« Astronomer est attaché aux valeurs et à la culture qui nous guident depuis notre création. Nos dirigeants sont tenus de donner l'exemple en matière de conduite et de responsabilité », avait alors communiqué l'entreprise dans un communiqué.

Deux mois plus tard, le mariage de Kristin Cabot, âgée de 52 ans, semble avoir volé en éclat puisque la quinquagénaire a déposé une demande de divorce le 13 août dernier, si l'on en croit la chaine américaine NBC News.

Cette dernière précise par ailleurs que la procédure est toujours en cours.

Vous l'aurez compris, cette affaire n'a pas fini de faire couler de l'encre...

Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Divorce

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Bonnie Blue et Oliver Davidson / Bonnie Blue
La star d'Onlyfans qui a couché avec 1000 hommes en 24 h dévoile la raison surprenante pour laquelle elle n'a pas encore divorcé de son mari
Femme qui pleure lors de son mariage
Si vous faites cette erreur lors de votre mariage, vous allez divorcer et c'est la science qui le dit !
Une femme en colère qui regarde son téléphone portable
ChatGPT lui assure que son mari la trompe, elle demande le divorce après 12 ans de mariage
Un couple qui se tourne le dos dans le lit conjugal
Selon une étude, 33% des femmes mariées ont déjà envisagé le divorce et voici pourquoi
Une femme d'âge mûre en train de répondre à un message
Elle demande le divorce après être tombée amoureuse de ChatGPT