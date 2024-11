Une étude révèle combien d'heures vous devez dormir chaque nuit pour vivre longtemps et en bonne santé

Une nouvelle étude dévoile le nombre d’heures de sommeil dont nous avons besoin pour vieillir dans les meilleures conditions. Cette habitude pourrait diminuer le risque de maladies en vieillissant.

Les études scientifiques démontrent qu’un sommeil de qualité prévient des maladies physiques et mentales. Mais ce n’est pas tout. Une récente étude chinoise sur le sujet montre une corrélation entre un vieillissement sain et une certaine quantité de sommeil nécessaire.

L’étude a été menée auprès de 3 306 personnes âgées de 45 ans et plus en 2011, 2013 et 2015. Un bilan santé a ensuite été réalisé cinq ans plus tard sur les participants. Les résultats ont été publiés le 1er novembre dans la revue scientifique BMC Public Health.

Selon leur nombre d’heures de sommeil, les participants ont été classés en cinq groupes : longue stabilité (8 à 9 heures de sommeil régulières), stabilité normale (7 à 8 heures régulières), décroissante (d’une moyenne de plus de 8 heures à moins de 6), croissante (d’une moyenne de moins de 6 heures à plus de 8) et courte stabilité (5 à 6 heures régulières), comme le détaillent l’étude et le site Marie Claire.

Le temps idéal de sommeil qu’il faut avoir chaque nuit pour être en bonne santé

Crédit photo : Ridofranz/ iStock

De tous les participants, seuls 455 d’entre eux, soit 13,8%, réunissaient les critères établis pour vieillir en bonne santé. Les chercheurs ont ainsi constaté que 307 parmi eux dormaient régulièrement plus de 7 heures par nuit.

Les chances de vieillir en bonne santé sont donc plus élevées pour les participants des deux premiers groupes annoncés précédemment. Les chances d’un vieillissement réussi atteignent 17,1 % pour le groupe dont le sommeil est stable et long (8 à 9 heures). Puis, 18,1 % pour le groupe dont le sommeil est stable et normal (7 à 8 heures). Les chances d’un vieillissement réussi pour les trois derniers groupes ne vont pas au-delà des 10%.

Pour faire simple, la durée idéale de sommeil qu’il faudrait avoir chaque nuit pour vieillir en bonne santé est entre 7 et 8 heures. Bien évidemment, les résultats peuvent fluctuer selon le poids, le sexe et la consommation d’alcool et de drogues des participants. Cependant, cela reste un bon indicateur pour adopter dès à présent la bonne durée de sommeil afin de vieillir en bonne santé.