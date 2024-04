On a demandé aux femmes si elles préfèrent être coincées seules en forêt avec un ours ou un homme, leur réponse fait polémique

Une vidéo a enflammé les débats sur le réseau social chinois TikTok. Les réponses données par les participantes ont provoqué beaucoup de réactions.

Il y a quelques jours, Screenshot HQ, un média spécialisé dans diverses informations sur la culture et le divertissement a enflammé les débats sur TikTok. Dans l’une de ses dernières vidéos, le média a posé une question à toutes les femmes qu’il a rencontré : « Préféreriez-vous être coincée dans une forêt avec un homme ou un ours ? ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réponse de ces dames ne s’est pas faite attendre. Sur la dizaine de femmes interrogées, toutes ont répondu préférer l’ours plutôt qu’un homme. Seule une femme, en fin de vidéo, a choisi un homme.

Pour toutes ces femmes interrogées, l’ours semble être l’option la plus sûre. « Eh bien, j'ai entendu parler des ours, ils ne vous attaquent pas toujours, à moins que vous ne les embêtiez ? Alors peut-être un ours », estime une jeune femme. Malgré ces explications, beaucoup d’hommes ont fait part de leur incompréhension dans la section commentaires.

Ours vs homme, les femmes ont choisi

Les internautes masculins ont eu du mal à comprendre pourquoi les femmes prendraient le risque de se faire attaquer par un ours. Mais la plupart d’entre eux ont compris leur choix et tenté de l’expliquer sur le réseau social.

À l’instar de Luis Torio, un internaute qui a livré une explication plausible sous la vidéo. « Pourquoi une femme choisirait-elle un homme plutôt qu'un ours alors que le prédateur numéro un d'une femme est un homme et non l'ours ? », écrit-il à l’intention des hommes confus. L’internaute poursuit en indiquant que si une femme se retrouve avec un homme mal intentionné dans les bois, elle pourrait courir un plus grand danger qu’avec un ours.

Crédit photo : DrDjJanek/ iStock

Dans une vidéo, une internaute réagit à la question en livrant quelques chiffres : « Sur les 750 000 ours bruns d'Amérique du Nord, moins d’une personne se fait attaquer par an. Tandis que les hommes âgés de 18 à 24 ans sont 167 fois plus susceptibles d’attaquer une personne ».

original sound - YourTango @yourtango Women were asked if they would rather be stuck in a forest with a man or a bear - and their answers are sad #manvsbear

Malgré ces constatations alarmantes, la plupart des femmes (mais aussi des hommes) ont bien conscience que tous les hommes ne sont pas dangereux dans ce cas de figure. Les femmes interrogées ont surtout mis l’accent sur la prévisibilité d’un ours en comparaison au comportement imprévisible d’un homme inconnu.