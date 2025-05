Les Français achètent deux fois moins de fers à repasser qu'il y a 20 ans, et il y a une bonne raison à cela

En France, les ventes de fers à repasser et de centrales vapeur sont en baisse depuis plusieurs années. Voici pourquoi nous sommes de moins en moins nombreux à acheter ces appareils.

En l’espace de 20 ans, les ventes de fers à repasser ont drastiquement chuté en France. Aujourd’hui, les Français achètent deux fois moins de fers à repasser et de centrales vapeur qu’il y a 20 ans. En 2000, on comptait 3 millions de ventes dans ce domaine, contre 1,6 million en 2024.

En moins de 20 ans, les ventes de fers à repasser ont donc été divisées par deux. Selon le dernier bilan annuel du syndicat professionnel des marques d’électroménager (Gifam), les ventes de fers à repasser ont connu une baisse de -8,7% en 2024, et les centrales vapeur de -7,2%. Cette chute est tellement importante que les fers à repasser ont même disparu des rayons de certains magasins.

“Il me reste encore quelques références mais plus beaucoup. Cela fait 11 ans que je travaille chez Boulanger et cette partie-là du rayon n’a cessé de diminuer. Les gens n’en achètent plus, je pense que plus personne ne repasse ses vêtements”, a déclaré un vendeur à BFMTV.

Pourquoi les Français achètent moins de fers à repasser ?

Si les Français achètent moins de fers à repasser, il y a plusieurs raisons à cela. En effet, les habitudes des consommateurs en terme de repassage ont bien changé. Les Français portent dorénavant des vêtements plus décontractés à la place des traditionnels tailleurs et chemises dans les entreprises. Avec l’essor du télétravail, nous portons également moins de vêtements à repasser au quotidien. Le repassage peut également être une tâche ennuyante, qui peut durer des heures, raison pour laquelle on choisit de la délaisser.

D’une manière générale, les Français trouvent de nouvelles astuces pour éviter le linge froissé et privilégient les matières textiles qui n’ont plus besoin d’être repassées. En plus de cela, les lave-linges et sèche-linges actuels proposent une fonction défroissage. En définitive, comme les Français repassent moins, leurs fers à repasser s’usent moins vite et la durée de vie des appareils est allongée, raison pour laquelle les ventes baissent. De nouvelles habitudes qui expliquent ce phénomène.