Les jeux vidéo améliorent fortement les capacités cognitives des joueurs, selon une étude

Une récente étude a dévoilé que jouer aux jeux vidéo a un impact positif sur nos capacités cognitives, puisque cette pratique modifierait physiquement notre cerveau. Explications.

Les clichés sur les jeux vidéo ont la vie dure. De nombreuses personnes croient encore que les jeux vidéo rendent violent, isolent, abrutissent… Pourtant, il semblerait que jouer aux jeux vidéo serait bon pour la santé. C'est le cas de ce jeu vidéo très populaire qui serait bénéfique pour le bien-être mental des enfants, et c'est également ce que démontre une étude menée par des chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les cerveaux de 19 joueurs réguliers qui jouent à des jeux exigeants comme Dota 2 ou CS:GO, qui demandent une réactivité extrême. Ces joueurs ont été comparés à 19 autres personnes qui ne jouent jamais aux jeux vidéo, et les résultats sont stupéfiants.

Crédit photo : iStock

De meilleures capacités cognitives

Selon cette étude, on observe une augmentation significative du volume de matière grise dans les cerveaux des joueurs. Comme le détaille le site jeuxvideo.com, le gyrus pariétal postérieur droit, le thalamus gauche et le gyrus moteur droit sont souvent bien plus développés chez les personnes qui jouent aux jeux vidéo.

Crédit photo : iStock

Les gamers ont donc plus de matière grise, une meilleure motricité fine et des capacités d’analyse renforcées. Ainsi, un joueur traîte les informations plus rapidement et réagit avec plus de précision.

Un rajeunissement du cerveau

L’étude montre également que plus un joueur a accumulé des heures de jeu, plus ces zones ciblées dans son cerveau sont volumineuses, de la même façon qu’un muscle grossit quand on fait de la musculation régulièrement. Selon Futura Sciences, les gamers qui jouent plus de 5 heures par semaine ont des capacités cognitives équivalentes à des personnes qui sont 13,7 ans plus jeunes. Ceux qui jouent moins de 5 heures par semaine correspondent à des personnes 5,2 ans plus jeunes.

Une étude qui déconstruit les clichés autour des jeux vidéo et démontre les nombreux impacts positifs de ces derniers sur notre cerveau.