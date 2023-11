Les enfants élevés par des pères homosexuels seraient plus heureux et plus sages que ceux élevés par des hétérosexuels

Selon une étude menée par des scientifiques belges, italiens et californiens, les pères homosexuels seraient de meilleurs parents que les pères hétérosexuels car leurs enfants seraient plus sages, plus heureux et plus équilibrés.

Depuis 2013, les couples homosexuels peuvent se marier et adopter un enfant. Une décision saluée par certains, critiquée par d’autres, mais qui donne avant toute chose le droit aux parents homosexuels d’avoir la chance d’élever un enfant. Malgré la loi, de nombreuses personnes estiment encore qu’un enfant ne devrait pas être élevé par deux hommes ou deux femmes. Cependant, une récente étude démontre que ce jugement n’a aucun fondement.

Des chercheurs belges, italiens et californiens ont récemment publié une étude dans la revue Family Process. Les scientifiques ont étudié plus de 130 familles en comparant 67 enfants européens ayant comme parents deux hommes homosexuels à 67 autres enfants européens ayant deux parents hétérosexuels. Les enfants avaient quant à eux tous entre 1 an et demi et 10 ans. Les familles ont dû répondre à un questionnaire détaillé sur le style de parentalité, les éventuels problèmes comportementaux des enfants, le partage des tâches dans le foyer ainsi que le degré de satisfaction des parents à l’égard de leur relation.

Des enfants plus sages, plus heureux et plus équilibrés

Selon les résultats de cette étude, les pères homosexuels seraient de meilleurs parents que les pères hétérosexuels. En effet, les enfants des couples homosexuels seraient plus sages, plus heureux et plus équilibrés que ceux issus d’unions hétérosexuelles.

Crédit photo : iStock

Le seul bémol résidrait dans le fait que quand un enfant élevé par deux pères est confronté à des agressions homophobes, il se renfermerait plus sur lui-même et serait moins enclin à en parler que les autres.

“Nous avons aussi remarqué que, par rapport aux parents hétérosexuels, les hommes gays font preuve d’une coparentalité plus positive, d’un partage plus équitable des tâches liées à l’éducation des enfants”, affirment les scientifiques.

Des résultats qui prouvent que les hommes homosexuels sont tout aussi légitimes que les hétérosexuels à élever un enfant.