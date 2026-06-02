Cette vidéo d'un policier, agressant violemment une femme enceinte, fait scandale aux Pays-Bas

La vidéo d'une violente agression commise par un policier sur une femme enceinte provoque le scandale aux Pays-Bas. Précisions.

L'image a fait le tour du monde !

Un policier néerlandais a violemment agressé une femme enceinte en la jetant au sol, alors que l'agent intervenait avec des collègues pour, manifestement, calmer le mari de cette dernière. Filmée par un témoin présent sur place, l'agression a provoqué l'émoi aux Pays-Bas et entraîné l'ouverture d'une enquête interne.

Crédit photo : DR

Un policier agresse violemment une femme enceinte

Les faits ont eu lieu le 19 mai dernier dans un centre pour demandeurs d'asile, situé dans la commune de Zeist, près d'Utrecht, indique le site Dutchnews.

Selon le média, tout a commencé lorsque la police locale a été appelée pour intervenir dans l'établissement, suite au signalement d'un acte de vandalisme et de menace à l'arme blanche. Une fois sur place, les forces de l'ordre auraient été confrontées à une situation de tension et les choses auraient rapidement dérapé, sans que l'on sache véritablement pourquoi.

La suite après cette vidéo

Sur les images de la vidéo qui suscite le scandale, on peut ainsi voir plusieurs policiers échanger avec un homme et son épouse, vraisemblablement enceinte. Selon la chaîne qatarie Al Jazeera, cet individu serait un réfugié palestinien, logé dans le centre, qui serait entré dans une colère froide en apprenant le décès de son frère, survenu à Gaza. Ce dernier aurait ainsi vandalisé sa chambre, nécessitant l'intervention de la police, appelée par l'établissement pour venir apaiser la situation.

Mais alors que les palabres paraissaient se poursuivre sans heurts et que le mari semblait s'être assagi (les images le montrent calme et accroupi), un autre policier, accompagné d'un chien, serait intervenu soudainement, provoquant l'incident.

Wtf gaat er bij je mis als agent dat je een zwangere vrouw zo behandelt, dit is politie NL en dan zich afvragen waar de verharding in de maatschappij vandaan komt.



😡😡 SCHAAM JE KAPOT 😡😡#POLITIE #politiegeweld #zwanger #zwangerenvrouw #mishandelt #ziek pic.twitter.com/KqCXN4Mh6Y — 🇳🇱Nationaal Protest (@NProtest26265) May 29, 2026

Sur la vidéo, on aperçoit en effet cet agent, d'abord en retrait de la scène, s'approcher soudainement de ses collègues et du couple, puis attraper la femme enceinte par le bras avant de la projeter violemment au sol. Face à la virulence de la scène, le mari se relève instantanément et se jette alors sur le policier incriminé, en tentant de le frapper avant d'être violenté à son tour.

Diffusée en masse sur les réseaux sociaux, la vidéo a bien évidemment suscité l'indignation générale, à tel point que la police néerlandaise a dû se résoudre à communiquer sur l'incident. Si cette dernière n'a pas cherché à minimiser l'intervention, elle a toutefois affirmé que les images ne montraient qu'une partie des faits et que les agents avaient simplement voulu agir vite pour protéger les personnes présentes.

Une enquête interne a été ouverte par les autorités compétentes, afin de déterminer si l'usage de la force était proportionné.