Supermarché : comment ces étiquettes connectées vont vous faire gagner un temps précieux

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Étiquette connectée en rayon de supermarché

Ce dispositif devrait aider les employés et les clients de supermarchés à y voir plus clair concernant les prix affichés en rayons. Préparez-vous à découvrir les étiquettes connectées.

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Des étiquettes connectées dans les rayons des supermarchés

En faisant vos courses, vous avez sûrement déjà cherché l'étiquette correspondant au bon produit. Ou bien constaté qu'il n'y avait tout simplement pas de prix affiché, vous obligeant à aller au bout du magasin pour trouver une borne. Tout cela sera bientôt de l'histoire ancienne.

En effet, de nouvelles étiquettes connectées apparaissent dans les supermarchés. Vous en avez peut-être déjà vu. Ces étiquettes sont reliées à un boîtier connecté permettant de changer les prix à distance géré par ordinateur, renseigne Bonjour ! La Matinale TF1. Connues sous le nom d'ESL (Electronic Shelf Labels), ces étiquettes électroniques de rayon sont connectées au système central de gestion des stocks du magasin, ce qui permet de mettre les prix à jour à distance et en temps réel.

À l'heure où les prix de certains produits ne cessent d'évoluer en fonction de l'actualité géopolitique ou de promotions temporaires, les étiquettes connectées sont très utiles. Elles permettent un gain de temps aux employés, évitant ainsi de changer sans cesse les étiquettes papier des prix. Selon les acteurs du secteur, l'étiquetage électronique des linéaires permet de gagner jusqu'à 80 % du temps consacré aux mises à jour des étiquettes de prix.

La suite après cette vidéo

Des étiquettes qui renseignent aussi sur la composition du produit

Boîtier gérant les stocks dans les rayons de supermarchésCapture d'écran : TF1

Avec cette nouvelle pratique, le client est également gagnant. Dans sa chronique, la journaliste Maud Descamps explique que certaines de ces étiquettes 2.0 sont accompagnées de QR code. En le flashant, le client accède aux informations du produit : « provenance, composition, toutes les informations qu'on n'arrive pas toujours à avoir », précise la journaliste. Le QR code peut également rediriger le client pour acheter le produit en ligne, ou permettre un accès via un simple tag NFC.

L'enseigne Leclerc a déjà commencé à équiper ses rayons d'étiquettes connectées. En plus de cela, elle ajoute « le prix de [son] principal concurrent », permettant aux clients de comparer plus rapidement. En France, plusieurs groupes de distribution ont repris l'installation d'étiquettes électroniques, notamment des enseignes de proximité, afin de rationaliser leurs opérations et de réduire leurs coûts de main-d'œuvre.

Par ailleurs, avec de telles étiquettes, les rayons ne risquent plus d'être vides. Un petit boîtier, sorte de capteur, envoie des signaux à la gestion des stocks afin de renseigner les employés pour l'approvisionnement d'un rayon. Côté entretien, la batterie de ces étiquettes dure normalement autour de cinq ans avant de nécessiter un remplacement ou une recharge.

Enfin, certains craignent la mise en place de la tarification dynamique, ce changement de prix selon les clients en fonction de la demande. Cela dit, Maud Descamps pense qu'il y a peu de chance que cela arrive en France car il briserait le lien entre l'enseigne et sa clientèle. Le déploiement à grande échelle de ces systèmes a notamment été accéléré par le contrat signé entre Walmart et le Français Vusion Group (ex SES Imagotag), confirmant la crédibilité de cette technologie dans la grande distribution.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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