Les Terrasses de Bellep : la nouvelle adresse festive de l'été à ne pas louper !

Et si vous pouviez vous offrir une échappée estivale inoubliable sans partir loin de chez vous ? Le Centre Commercial Belle Épine rouvre ses Terrasses de Bellep pour des journées placées sous le signe des festivités !

Lorsque la saison estivale débarque enfin (après de longs mois d’attente), la majorité des Français ne rêvent que d’une chose : s’offrir un instant détente et festif en terrasse. N’est-ce pas ? Et cela tombe bien ! Le Centre Commercial Belle Épine a dévoilé ses Terrasses de Bellep.



Crédit photo : Belle Épine

Les Terrasses de Bellep font leur grand retour !

L’idée ? Durant quinze jours, un enchaînement de festivités a lieu au Centre Commercial Belle Épine pour se détendre et s’amuser sur un espace extérieur aménagé unique aux allures tropicales. Au programme de cet évènement qui se déroule du 26 juin au 10 juillet ? Des ateliers créatifs de Do It Yourself, organisés en partenariat avec Cultura, des spectacles de Stand-up, pour rire jusqu’à n’en plus pouvoir ou encore des showcase musicaux, des DJ sets pour danser et même des shows de danse endiablés par B-Style By Low !

Pour les gourmands, rassurez-vous ! Cet évènement est accompagné par Leon Fish Brasserie et Poulet Braisé. De quoi se régaler tout en s’amusant et en dansant. Véritable lieu de partage, les Terrasses de Bellep, sont idéales pour passer des moments entre amis ou en famille.

Crédit photo : Belle Épine

Comment s’y rendre ? Un accès facile grâce à la ligne 14 du métro

Pour rappel, le centre commercial Belle Épine, se situe dans la commune de Thiais, dans le département du Val-de-Marne. Grâce à la récente extension de la ligne de métro 14, à Paris, il est possible de rejoindre depuis la Capitale, en quelques minutes, le centre commercial et donc, Les Terrasses de Bellep. Désormais, le métro s’arrête devant le centre Belle Épine. Ce qui fait de ce centre commercial, le plus proche de Paris.

Vous l’aurez compris, si vous souhaitez vous amuser et célébrer comme il se doit la saison estivale, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur Les Terrasses de Bellep du centre commercial Belle Épine. Notre petit doigt nous dit que vous n’allez pas être déçus. À noter que cet évènement est réservé aux membres du programme de fidélité Belle Épine & moi. Pour y avoir accès, il suffit de vous inscrire !

Crédit photo : Belle Épine