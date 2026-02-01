Une Américaine a aidé une femme de 92 ans qui travaillait encore en récoltant plus de 100 000 dollars

Début janvier, une Américaine a récolté une importante somme d’argent pour qu’une employée d’un magasin âgée de 92 ans puisse enfin prendre sa retraite.

Aux États-Unis, de nombreuses personnes sont contraintes de travailler jusqu'à un âge avancé avant de pouvoir prendre leur retraite. Certaines d’entre elles bénéficient parfois d’un coup de pouce.

C’est le cas de cette employée de supermarché de 81 ans qui a reçu une énorme somme d’argent de la part d’un TikTokeur américain. De son côté, une influenceuse a récolté des dons pour une serveuse âgée de 81 ans qui devait continuer de travailler pour une raison déchirante.

Un cas similaire s’est récemment produit en Floride.

Crédit Photo : iStock

Pourquoi une femme de 92 ans travaille-t-elle ?

Début janvier, une femme prénommée April Steele a été émue aux larmes en apercevant une dame de 92 ans en train de travailler dans les cabines d’essayage d’un grand magasin Burlington, situé à Pompano Beach.

« Mon cœur s’est serré. Pourquoi une femme de 92 ans travaille-t-elle ? Cela me semblait tout simplement incroyable », se souvient la cliente auprès de la chaîne locale WSVN.

La nonagénaire, une dénommée Muriel Connick, travaille presque tous les jours de la semaine, de 9 heures à 14 heures.

Crédit Photo : GoFundMe

Bien que cette dernière touche des prestations sociales, celles-ci ne suffisent pas à couvrir toutes ses dépenses. Elle a également besoin de faire réparer le sol de son mobil-home afin de ne pas trébucher.

« Il y a le loyer, le crédit automobile, l’assurance automobile, le téléphone, l’électricité et le câble », détaille Muriel Connick.

Elle part à la retraite grâce à la générosité des internautes

Touchée par l’histoire de cette salariée en difficulté, Muriel Connick a décidé de lancer une cagnotte en ligne afin que cette personne âgée puisse enfin prendre sa retraite bien méritée.

« Pouvez-vous imaginer être debout toute la journée à cet âge ? J'ai 30 ans de moins qu'elle et je serais fatiguée, sans parler des douleurs que doit ressentir son petit corps », a écrit la sexagénaire sur la page GoFundMe.

Au moment où nous écrivons ces lignes, plus de 117 000 dollars ont été récoltés pour aider Muriel. Celle-ci ne s’attendait pas recevoir autant d’argent.

« Elle n’en revient pas de la générosité des inconnus qui ont fait des dons et proposé de réparer sa maison. Cela a complètement changé sa vie », explique April Steele.

Crédit Photo : GoFundMe

Dans un message publié sur la page de la cagnotte, un collègue de la future retraitée a déclaré que ces fonds ne pouvaient pas aller à une personne plus méritante.

« J’ai travaillé avec Muriel pendant près de deux ans (…) Elle est gentille et incroyablement forte. Elle se présentait au travail tous les jours et travaillait plus dur que la plupart des gens là-bas », a-t-il écrit.

Selon April Steele, Muriel pourra prendre sa retraite la semaine prochaine. Elle pourra également faire réparer sa voiture, et des entreprises locales prévoient d'effectuer des « réparations indispensables » dans sa maison.

Crédit Photo : GoFundMe