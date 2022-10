Voici les rayons qui ne sont pas touchés par l'augmentation des prix

À cause de l’inflation, certains produits de grande surface voient leurs prix augmenter tandis que les ventes sont en baisse. Mais malgré la hausse des prix, certains rayons ne connaissent pas la crise.

La France est impactée par une hausse des prix sans précédent depuis quelques mois et le domaine alimentaire est touché. De nombreux produits de grande surface voient leurs prix augmenter à cause de l’inflation. Par conséquent, les clients achètent moins et les ventes de ces articles sont en baisse.

Si certaines marques pâtissent de l’inflation, d’autres continuent de bien vendre leurs produits. En effet, certains rayons de supermarché ne connaissent pas la crise. Ce constat a été dévoilé par l’interprofession ETF qui réunit plusieurs marques comme Fleury Michon, Sodebo ou encore Bonduelle.

Ces produits ne sont pas impactés par l’inflation

Les rayons des supermarchés concernés sont les produits des traiteurs vendus en rayon frais. Il s’agit des salades préparées, des sandwichs, des plats cuisinés ou encore des pâtes fraîches.

Si ces produits continuent de bien se vendre malgré la hausse des prix, c’est parce qu’ils constituent une offre diversifiée de repas abordables qui permettent de simplifier le quotidien, notamment avec le déploiement du télétravail. De plus, ces produits sont généralement plus durables car ils contiennent moins d’emballages plastiques et d’additifs et sont plus recyclables.

Selon les estimations, les produits de la mer pourraient être plus chers dans les mois à venir. C’est notamment le cas du saumon et des crevettes qui vont voir leurs prix augmenter. Les consommateurs se laisseront-ils quand même tenter par ces produits pour leurs repas de fêtes de fin d’année ? Réponse dans quelques mois.