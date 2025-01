Manger des pâtes nous aide à nous sentir mieux, selon une étude scientifique

Une récente étude italienne a démontré que le fait de manger des pâtes peut nous aider à nous sentir mieux. Explications.

Quand on n’a pas le moral, manger quelque chose qui nous fait plaisir peut nous aider à nous sentir mieux. C’est le cas des traditionnels pots de glace, du chocolat, du beurre de cacahuète mais aussi d’un autre aliment auquel on ne s’attend pas et qui, selon une nouvelle étude, nous permettrait de nous remonter le moral.

En effet, une étude a été menée sur le sujet par l’Université libre des langues et de la communication (IULM) de Milan, en Italie. Pour mener leur étude, les chercheurs ont analysé 40 participants âgés de 25 à 55 ans. Ils leur ont fait manger des pâtes et ont analysé leurs changements physiques et neurologiques pendant qu’ils dégustaient leur plat. Ces résultats ont ensuite été comparés aux réactions des participants quand ils écoutaient leur chanson préférée ou qu’ils regardaient un événement sportif.

Crédit photo : iStock

Un plat réconfortant

Les résultats de cette étude sont étonnants. Selon les chercheurs, manger un bol de pâtes nous aiderait à nous sentir mieux. Cela serait même plus efficace que de faire du sport ou d’écouter de la musique.

“Grâce à cette étude, la science s’est mise au service des émotions pour certifier que les pâtes et le bonheur ne font qu’un. Les résultats nous indiquent que c’est précisément lorsque nous mangeons des pâtes que nous sommes les plus actifs émotionnellement. C’est donc le véritable acte de goûter et de savourer le plat dans toute sa saveur qui stimule les souvenirs et les émotions les plus positives”, a déclaré Vincenzo Russo, professeur de psychologie à l’Université IULM, à Food & Wine.

Crédit photo : iStock

Pour confirmer ces résultats, les chercheurs ont demandé aux participants dans quelle mesure ils se sentaient heureux en mangeant des pâtes. 76% d’entre eux ont répondu “beaucoup”. En plus de cela, 40% des participants estiment qu’un plat de pâtes est un repas réconfortant.

“Nous avons toujours su qu’un bon plat de pâtes rendait heureux, mais nous ne savions pas pourquoi et dans quelle mesure. Aujourd’hui, la confirmation officielle vient de cette étude que nous avons commandée à l’IULM, dans laquelle les pâtes sont choisies comme l’aliment du bonheur, ou comme nous aimons dire, nous les fabricants de pâtes, avec le meilleur rapport bonheur/prix”, a expliqué Riccardo Felicetti, président des fabricants de pâtes de l’Unione Italiana Food.

Par chance, il existe de nombreuses recettes de plats de pâtes faciles à faire. Vous savez désormais quel plat cuisiner pour vous remonter le moral !