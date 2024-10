Mariée depuis 17 ans et mère de 3 enfants, elle fait une terrible découverte en réalisant un test ADN

Par curiosité, de nombreuses personnes font des tests ADN pour en savoir plus sur leurs origines et leur famille. Mais en réalisant l’un de ces tests, Celina Quinones a eu une grosse surprise…

Aujourd'hui, il est facile de se procurer un test ADN pour en savoir plus sur ses origines, sa famille et son héritage. Cependant, ce test peut amener à des résultats qu'on aurait bien voulu ignorer... C'est ce qu'a vécu Celina Quinones, une femme originaire du Colorado, aux États-Unis. Elle est mariée depuis 17 ans avec son époux Joseph, avec qui elle a eu trois enfants. Celina menait une vie heureuse et sans embûches jusqu’à ce qu’elle décide de réaliser un test ADN chez 23andMe, dans le but de retracer son arbre généalogique.

“J’ai commencé à fouiller dans mon ADN parce que je voulais découvrir mon héritage : ma fille a la peau très foncée, mon fils a les cheveux bouclés, mon troisième enfant a la peau claire. Tout le monde me demandait : “qu’est-ce que tu es ?” Je ne pouvais pas vraiment donner de réponse, sauf que j’étais amérindienne”, a expliqué Celina.

Crédit photo : @celinaq / TikTok

Un résultat choquant

Cependant, en faisant ce test, Celina a fait une terrible découverte qui l’a chamboulée, à tel point qu’elle s’est demandée si elle ne devait pas quitter son mari. En effet, Celina a découvert qu’en plus d’être son époux, Joseph était également son cousin au troisième ou cinquième degré.

“Je me suis demandée si on devait divorcer, si on était vraiment censés être ensemble”, a-t-elle confié.

Après avoir digéré cette histoire, Celina a décidé de la partager dans une vidéo publiée sur TikTok, dans un but humoristique. Cependant, elle a reçu une vague de critiques et de jugements de la part des internautes. Nombreux d’entre eux ont affirmé qu’ils “se sentaient mal pour les enfants” et d’autres se sont demandés pourquoi ces deux cousins s’étaient épousés. Certains internautes se sont quant à eux montrés plus indulgents : “S’ils l’ont découvert avant de se marier, je pense qu’il y aurait manifestement quelque chose qui cloche, mais comme ils l’ont découvert après, il n’y a pas le moindre problème.”

Crédit photo : @celinaq / TikTok

Quand Joseph et Celina se sont mariés, aucun membre de leur famille ne s’est reconnu pendant la cérémonie. Aujourd’hui, le couple est marié depuis 17 ans et relativise en se disant que le Colorado est petit, que “tout le monde connaît tout le monde” et que “tout le monde a un lien de parenté”.