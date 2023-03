Mariés depuis 17 ans, ils découvrent qu'ils sont... cousins

Après avoir effectué un test ADN, une mère de famille et son époux ont découvert qu’ils étaient issus de la même famille.

Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, une femme prénommée Celina Quinones raconte qu’elle et son mari Joseph ont découvert qu’ils étaient cousin et cousine grâce à un test ADN.

«Nous avons trois enfants (…) Nous venons de découvrir que nous étions parents et cousins», indique la mère de famille dans sa publication. Un véritable choc pour le couple qui file le parfait amour depuis 17 ans.

«C’était dévastateur»

Tout a commencé lorsque les époux ont souhaité en savoir plus sur leurs origines. Pour ce faire, ces derniers ont fait appel à MyHeritage.com, une plateforme payante de généalogie qui permet aux utilisateurs d’effectuer des tests génétiques et créer des arbres généalogiques.

C’est dans ce contexte que Celina et Joseph ont appris qu’ils étaient issus de la même famille. Une capture d’écran - partagée par la mère de famille - prouve une ascendance commune. En d’autres termes, ils avaient un ancêtre commun il y a huit générations.

«C’était dévastateur (…) Je me disais ''Nous sommes liés! Comment sommes-nous même censés être ensemble''? », avait indiqué à l’époque Celina dans les colonnes du New York Post.

Avant d’ajouter : «C’était bizarre. Ça m’a vraiment fait peur». Face à cette situation, les époux ont décidé d’accepter leur sort : «J’aime mon cousin et je n’aurais rien fait autrement», avait confié l’autrice du message.

Sans réelle surprise, le clip est rapidement devenu viral sur TikTok : il a récolté plus de 2,7 millions de vues. Dans les commentaires, certains internautes n’ont pas hésité à faire part de leur dégoût.

Mais la jeune femme a également reçu des témoignages similaires : «Je viens de découvrir que mon petit-ami depuis trois ans et moi sommes cousins au 5ème degré», «Mon père et ma belle-mère sont cousins et ils se sont mariés…Et ils le savaient avant leur mariage», «Si la famille royale peut le faire, vous le pouvez aussi, n’est-ce pas ? La lignée du sang est forte», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.