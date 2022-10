McDonald's : les figurines du Happy Meal pour adultes sont revendus à prix d'or sur internet

Souvenez-vous, le 3 octobre dernier, l’enseigne McDonald’s a lancé un Happy Meal pour adultes aux États-Unis. Et les jouets inédits fournis à l’intérieur de la boîte se vendent à prix d’or sur internet.

Depuis le 3 octobre, les Américains ont la possibilité de commander un Happy Meal chez McDonald’s. En effet, la chaîne de fast-food, en collaboration avec la marque Cactus Plant Flea Market, a revisité et lancé un Happy Meal destiné aux adultes.

Crédit Photo : McDonald’s

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce menu - qui propose un Big Mac ou une boîte de 10 nuggets, ainsi qu’une frite moyenne et une boisson - rencontre un franc succès.

Il faut dire que cette édition limitée contient un véritable trésor dans sa boîte : des figurines représentant des personnages emblématiques de l’enseigne comme Hamburglar, Grimace ou Birdie. La quatrième figurine «Cactus Buddy» complète la panoplie.

Crédit Photo : McDonald’s

Les figurines valent une petite fortune sur les sites de revente

Sans réelle surprise, ces objets de collection se vendent à prix d’or sur Internet, notamment sur le site de revente Ebay. Comme le rapporte le webzine Hitek, un lot de 150 jouets non ouverts est proposé pour la modique somme de 2400 dollars. De son côté, un vendeur a réussi à vendre toute sa collection sur eBay pour 551 dollars. Même son de cloche pour cet internaute :

«Alors que je passais en revue le Happy Meal pour adultes plus tôt ce mois-ci, j’ai reçu le Hamburglar et je crois avoir dit que le jouet était assez "amusant et mignon’’. J’ai donc revendu toute ma collection pour 206,50 dollars», a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :«Les enchères ont donc commencé à 13 $ et ont tout de suite augmenté jusqu’à ce que quelqu’un achète l’ensemble complet après 45 offres impressionnantes».