Voici comment identifier les voitures-radars privées et éviter une amende salée

Quand on conduit, il est difficile d’identifier les voitures banalisées qui peuvent nous flasher en cas d’excès de vitesse. Pour vous aider à éviter une amende salée, voici comment les repérer.

Sur la route, nous pouvons nous faire verbaliser pour excès de vitesse de plusieurs façons. Les agents des forces de l’ordre peuvent être postés à des endroits clés, comme le long des grandes routes en ligne droite, pour flasher ou arrêter les véhicules. Les radars fixes sont également nombreux en France, comme dans cette région, et de plus en plus piégeux. En effet, certains radars peuvent nous flasher même si nous respectons les limitations de vitesse.

Crédit photo : iStock

Les voitures-radars banalisées sont également la bête noire des automobilistes. Gérées par des sociétés privées, ces voitures sont différentes de celles conduites par les forces de l’ordre. Pour éviter une amende salée, voici comment les reconnaître.

Repérer les voitures-radars

Les voitures-radars sont de plus en plus nombreuses sur les routes de France, et leur nombre va encore augmenter. Dès le printemps de 2025, 126 nouveaux véhicules seront déployés dans trois nouvelles régions : l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour repérer ces voitures pas commes les autres, voici quelques astuces.

En premier lieu, il faut savoir que les sociétés privées utilisent des modèles courants et difficilement repérables. Pour cette raison, Le Figaro conseille de vous méfier des Peugeot 308 et 508, Citroën Berlingo, Ford Focus et Mondeo, Volkswagen Passat et Golf, Seat Leon ou encore des Skoda Octavia.

Crédit photo : iStock

Pour repérer une voiture banalisée, vous devez regarder à l’intérieur de l’habitacle. Sur le tableau de bord, ces véhicules sont équipés d’un imposant appareil photo et de deux petites caméras. À l’arrière, un rectangle noir aux contours épais est généralement collé à la vitre. Pensez également à regarder la plaque d’immatriculation du véhicule, différente des voitures traditionnelles. En effet, les caractères de ces plaques sont plus étroits et arrondis. La plaque d’immatriculation est également fixée sur un support en plastique réfléchissant.

Si vous pensez avoir repéré une voiture banalisée, vous pouvez en avoir le coeur net en vous rendant sur le site radar-privé.fr, qui répertorie toutes les voitures-radars grâce aux signalements des automobilistes. Chaque jour, les voitures sont identifiées par leur marque, leur modèle et leur plaque d’immatriculation. Le site parfait pour repérer les voitures banalisées et indiquer leur présence.