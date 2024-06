Après avoir gagné 25 millions d'euros au loto, il révèle comment son argent a détruit ses relations

Il n’y a pas que des avantages à gagner à la loterie, et ce millionnaire en a fait les frais. S’il avoue que l’argent a contribué à limiter son stress, il affirme avoir perdu de nombreux proches suite à son nouveau statut.

Gagner des millions d’euros en jouant à la loterie est un véritable bouleversement. Si devenir millionnaire a de nombreux aspects positifs, il existe des répercussions négatives dont on ne parle pas souvent. Quand on remporte le jackpot, plusieurs questions se posent : doit-on le dire à tout le monde ou le cacher à certaines personnes, dont ses proches ? Existe-t-il des répercussions négatives à devenir millionnaire ?

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes qui ont gagné à la loterie livrent leur témoignage. C’est le cas de Tim Schultz, un joueur qui a remporté le gros lot en 1999. Alors âgé de 21 ans, il travaillait en tant que pompiste quand il a remporté 28 millions de dollars, soit environ 25 millions d’euros.

Quand il a appris qu’il était devenu millionnaire, tout a changé pour Tim. Il a commencé par placer son argent et a profité de sa nouvelle vie. La première année, il a notamment lancé une fléchette sur une carte du monde et a décidé de voyager dans le pays où la flèche atterrirait. Ainsi, il est parti au Canada. Il a également pris sa retraite à 21 ans tout en continuant de travailler sur un projet qui lui tenait à cœur : le cinéma. Pour avoir une raison de se lever le matin, Tim a repris des études. Il a également produit un documentaire et des films d’animation et a monté un festival de cinéma. Il alimente aussi régulièrement sa chaîne Youtube en créant des vidéos et des podcasts.

“Un guichet automatique qui marche et qui parle”

Selon Tim, l’argent ne fait pas totalement le bonheur mais il diminue le stress et augmente les opportunités. Cependant, comme beaucoup d’autres gagnants, Tim a vu sa relation avec les autres se détériorer. Dès que son entourage a su qu'il était riche, de nombreuses personnes lui ont demandé de l'argent et lui en ont voulu s’il ne leur en donnait pas.

“Je sentais que je devais leur donner de l’argent parce que j’avais gagné à la loterie. Certaines personnes me soutenaient mais d’autres me traitaient différemment. Certains individus ont essayé de se rapprocher de moi, ce qui m’a donné l’impression d’être un guichet automatique qui marche et qui parle. J’avais constamment peur que les gens ne veuillent pas être amis avec moi pour les bonnes raisons”, a confié Tim.

Depuis qu’il est devenu millionnaire, Tim affirme que sa vie amoureuse a changé car il a du mal à faire confiance. Il a perdu de nombreuses relations, dont des amis et des membres de sa famille, et s’est rapidement senti seul et isolé. Il a également dû “apprendre à dire non” pour rester stable financièrement et ne pas dépenser toute sa fortune pour aider les autres.

“Lorsque vous gagnez à la loterie, les gens ne considèrent pas l’argent comme quelque chose que vous avez gagné. Un membre de ma famille m’a explicitement dit que je devrais continuer de leur donner de l’argent, ainsi qu’aux autres”, a expliqué Tim.

Finalement, Tim a déménagé dans un nouvel État pour rencontrer des personnes qui ne sauraient pas qu’il est millionnaire. Aujourd’hui, il a mis de l’argent de côté et dépense beaucoup moins qu’avant, se restreignant à un budget limité, comme tout le monde.