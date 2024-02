Ni seul ni accompagné, voici le «célicouple», la nouvelle tendance en amour

En amour, une nouvelle tendance se dessine chez certaines personnes adeptes d'une relation moderne et sans contraintes.

Les époques passent et la conception du couple évolue. Par conséquent, de nombreuses personnes émettent le désir aujourd'hui de vivre leur amour différemment, en choisissant des relations où elles vont privilégier le partage sans sacrifier l'épanouissement personnel.

Connaissez-vous par exemple le célicouple ?

Cette conception de la relation qui, comme son nom l'indique se situe à mi-chemin entre le célibat et le couple, fait de plus en plus d'émules en France et notamment chez les personnes âgées de 40 à 65 ans.

Qu'est-ce que le célicouple ?

Ainsi selon une étude menée par l'Ined (Institut national d'études démographiques) en 2019, au moins 2 millions de Français auraient déjà choisi cette pratique. Un choix qui s'explique avant tout par un rejet des expériences précédentes.

Beaucoup de partisans du célicouple ont en effet déjà vécu au sein d'un couple que l'on qualifiera de classique et n'ont donc plus envie de reproduire ce schéma. Ils souhaitent davantage de liberté, tout en pouvant compter sur le soutien et l'amour de leur partenaire.

Le fait de ne pas vivre au quotidien avec sa moitié est donc primordial. Certains n'habitent tout simplement pas le même logement, quand d'autres font chambre à part d'un commun accord.

Selon certains experts, ce type de relation peut s'avérer bénéfique pour la communication au sein du couple et permettre à celui-ci de durer dans le temps. Cela renforcerait la confiance mutuelle et permettrait également de savourer comme il se doit chaque moment passé ensemble, car ces derniers s'avèrent un peu plus rares que dans une vie commune plus traditionnelle.

Petit détail qui a son importance : le célicouple n’est pas une relation ouverte ou libre car les deux partenaires restent engagés l'un envers l'autre. Seules les modalités de leur vie commune et notamment leur espace vital et personnel diffèrent d'un couple dit normal.

Enfin, notons que tout le monde ne peut pas se contenter d'une telle relation et que de nombreuses personnes ont un besoin constant d'attention de la part de leur partenaire.