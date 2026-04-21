Mexique : un sniper tire depuis le sommet d'une ancienne pyramide, tue une touriste et en blesse 13 autres

Très fréquenté, le site archéologique de Teotihuacan a été la cible d’une fusillade ce lundi. Une touriste canadienne a été tuée et 13 autres personnes blessées.

Une fusillade éclate sur un site touristique du Mexique

Elle est l’une des attractions touristiques du Mexique. Mais ce lundi 20 avril, vers 11h30 du matin, la Pyramide de la Lune a été le théâtre d’une fusillade. De nombreux visiteurs admiraient la structure vieille de 2000 ans sur le site archéologique de Teotihuacan. Parmi eux, un jeune homme de 27 ans a escaladé la moitié de l'édifice. Non pas pour en admirer toutes les subtilités ou la vue, mais pour tirer sur ses victimes, prises au piège.

Selon les autorités mexicaines, les coups de feu du tireur ont provoqué une scène de panique. Des touristes ont même sauté de la pyramide avant de s'enfuir afin d’échapper aux balles. Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on aperçoit le tireur portant un masque noir et une arme en train d’arpenter le monument.

« J’ai vu l’homme qui tirait en haut de la pyramide et oui, il y avait beaucoup de monde, il prenait des gens en otages », a confié Laura Torres, une témoin, au média N+ Noticias.

C’est la première fois qu’un site touristique du pays est pris pour cible

Crédit photo : Getty images

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Durant la fusillade, l’homme a tué une jeune touriste canadienne et en a blessé 13 autres, ont rapporté les autorités mexicaines. Parmi eux, sept ont été blessés par balle. La plus jeune victime a 6 ans et la plus âgée 61 ans.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a indiqué sur X avoir demandé au cabinet de sécurité mexicain d’« enquêter minutieusement » sur l’incident. Rapidement, les autorités ont pu identifier le tireur, Julio Cesar Jasso, un Mexicain. Ce dernier a été retrouvé mort après avoir retourné l’arme contre lui. Les forces de l’ordre ont retrouvé son arme, un couteau et des munitions près de son corps.

Crédit photo : Reuters

Le motif du tireur n’est pas encore connu. C’est la première fois qu’un tel drame survient dans un lieu aussi fréquenté au Mexique.