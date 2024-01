« Cassos », « beauf », « con » : ils sont harcelés à cause du prénom qu'ils ont choisi pour leur enfant

Un couple breton a subi une vague de moqueries sur internet à cause d'un choix de... prénom.

Ce devait être l'un des plus beaux jours de leur vie, mais les choses ont tourné au vinaigre.

Un couple de Bretons est actuellement la cible de moqueries et autres insultes sur la toile, pour une raison absurde.

Le prénom, pour le moins original, que ces parents ont choisi pour leur enfant suscite en effet des réactions négatives de la part d'internautes, qui prennent un malin plaisir à se moquer, parfois même pire. Une méchanceté gratuite qui a vite dérapé en un harcèlement que les intéressés dénoncent.

Tout avait pourtant commencé comme dans un rêve.

Le 1er janvier dernier, peu après minuit, Johnny et Stessy ont ainsi eu l'immense bonheur d'accueillir leur troisième enfant qu'ils choisissent de baptiser Kaymronne. Le nourrisson est le premier bébé de l'année 2024 né à la maternité de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Un petit événement qui fait bien sûr la Une de la presse locale, notamment chez nos confrères de Ouest France, comme il est de coutume tous les ans.

Hélas, cette médiatisation va provoquer une vague de moqueries à laquelle le couple ne s'attendait pas. L’orthographe du prénom de l'enfant va ainsi faire l'objet de vives critiques sur les réseaux sociaux, où les internautes vont la qualifier pêle-mêle de « beauf », ou encore de « con ».

Certains iront même jusqu'à insulter les parents, en ironisant par exemple sur un supposé « retard intellectuel », ou en les accusant de « maltraitance » envers l’enfant.

Image d'illustration. Crédit photo : IStock

Interrogés par BFM TV, Johnny et Stessy ont d'abord expliqué qu'ils avaient décidé de réécrire le prénom Cameron afin qu'il ressemble à ceux de leurs deux premières filles Kayla et Kenzianne, âgées respectivement de 6 et 3 ans. Ils ne se doutaient pas un seul instant de la tournure qu'allaient prendre les événements. Le couple est aujourd'hui anéanti par les moqueries et le harcèlement qu'il subit.

« On se sent complètement humiliés », ont-ils ainsi confié au micro de BFM TV.

« On nous a dit que c’était un prénom de chien, de cassos et j’en passe… C’est très pesant, on devrait être heureux actuellement et en fait tout le monde se moque de nous », a déploré la mère de famille, triste et abattu.

Encore une preuve, s'il en fallait, que la frontière est mince entre moqueries et harcèlement.