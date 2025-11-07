Oubliez la règle des 19 degrés, voici la température idéale recommandée pour chauffer son intérieur

Faut-il toujours chauffer son intérieur à 19 degrés ? Selon les experts, cette règle pourrait bien avoir changé. Explications.

Dès que l’hiver pointe le bout de son nez — ou du moins, que les températures deviennent plus fraîches — vous rallumez votre chauffage. Mais pas n’importe comment : vous faites bien entendu attention à votre consommation et suivez des règles strictes, comme celle de chauffer son intérieur à 19 degrés. Mais pourquoi ce chiffre longtemps recommandé ? Est-il vraiment le bon ?

Changement de température 

Crédit : IStock

La température idéale pour chauffer son intérieur

Selon des experts, cette règle ne correspondrait plus à la réalité des logements modernes, bien mieux isolés qu’à l’époque. D’après Nick Barber, expert en gestion énergétique, “cette température a été définie comme un compromis économique plutôt que comme un véritable optimum de confort”, a-t-il expliqué au média Better Homes and Gardens. Aujourd’hui, il serait recommandé de monter son curseur de chauffage d’un degré, pour atteindre les 20 degrés.

D’après le spécialiste, ce réglage du thermostat assurera votre confort et celui des autres occupants, tout en maîtrisant vos dépenses de chauffage. Toutefois, même si cette température semble idéale en journée, pour ce qui est de la nuit, l’expert recommande de baisser le chauffage entre 16 et 19 degrés :

“Je recommande de baisser la température à environ 16 °C ou 17 °C. Non seulement cela permettra d'économiser de l'énergie, mais avec une bonne couverture ou des draps chauds, vous resterez bien au chaud.” Mais que dit l’Agence de la transition écologique ?

20 degrés : la nouvelle température idéale 
Crédit : IStock

Quelles sont les recommandations du gouvernement ?

Si l’on se base sur les critères français, et notamment ceux de l’Ademe, la température recommandée dans les pièces de vie, comme le salon et le bureau, est de 19 °C quand elles sont occupées, et de 16 à 17 °C quand elles sont inoccupées. Pour ce qui est de la chambre, la température recommandée est de 17 °C, que la pièce soit inoccupée ou pendant la nuit. Quant à la salle de bain, la température idéale serait de 22 °C quand on l’utilise, et de 16 à 17 °C le reste du temps. Le site le rappelle :

“Pour consommer moins d’énergie, la première chose à faire est d’adapter le chauffage à vos besoins réels.”

La solution ? S’équiper d’un thermostat programmable. En conclusion, la température moyenne d’un logement entier est de 20 degrés, mais l’idéal est d’adapter son chauffage selon ses besoins et sa consommation d’énergie.

Source : Better Homes Garden
Hiver Froid

