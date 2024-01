Cet ingénieur informatique au grand coeur répare gratuitement les ordinateurs des habitants de sa ville

Depuis quelque temps, les habitants de la ville de Grasse peuvent compter sur Steven Le Bris pour réparer leurs appareils électroniques. Le jeune homme a décidé de proposer ses services en réparant des ordinateurs gratuitement.

Steven Le Bris est un ingénieur informatique qui s’est installé dans la ville de Grasse depuis un an et demi. S’il travaille pour l’ESN (Entreprise du service numérique) Inov Team à Sophia-Antipolis, il a décidé de profiter de son temps libre pour se consacrer à sa passion : l’informatique.

Pour cela, Steven Le Bris a lancé un service solidaire en proposant aux habitants de sa commune de réparer leurs ordinateurs gratuitement. Pour se faire connaître, il a publié une annonce sur un groupe Facebook dédié aux habitants de Grasse. Contre toute attente, il a reçu de nombreuses demandes et ne s’attendait pas à un tel succès.

“N’ayant pas envie de m’ennuyer ou de jouer à des jeux vidéo toute la journée, je me suis dit que je pouvais offrir de mon temps pour réparer des ordinateurs gratuitement. Je m’attendais à retenir l’attention de deux ou trois personnes. Confier un ordinateur à un inconnu, ce n’est pas rien. Il y a tellement de données personnelles à l’intérieur”, a-t-il confié.

Il répare les ordinateurs gratuitement

Steven a pris le temps de répondre à tous les messages et vient désormais en aide à la population. En une heure, cet ingénieur est capable de réparer un ordinateur ou une console de jeux. Cependant, il n’accepte pas les tablettes ni les équipements endommagés. En l’espace de trois jours, Steven a déjà pu réparer 12 appareils et son salon s’est transformé en un véritable atelier de réparation. Le tout gratuitement.

“Certaines personnes souhaitent me payer mais je refuse. Je le fais réellement par plaisir. J’ai déjà tout ce dont j’ai besoin, je ne manque de rien. J’ai simplement du temps à offrir. Je fais des rencontres formidables avec des personnes que je n’aurais jamais pensé croiser un jour. Je suis vraiment agréablement surpris par l’entraide qu’il y a à Grasse”, a-t-il affirmé.

Si le geste de Steven est avant tout solidaire, il est également écologique. Le jeune homme aide les habitants à réparer leurs appareils plutôt qu’à les jeter. Dans certains cas, il suffit simplement de changer une pièce d’un ordinateur pour que celui-ci retrouve toute son efficacité. Quand cette situation se présente, c’est au propriétaire de l’ordinateur d’acheter la pièce en question avant de la confier à Steven pour qu’il l’intègre dans l’appareil.

Pour aider les autres, Steven a décidé de créer une association afin de proposer ses services en informatique. En plus de réparer les ordinateurs, il souhaite donner des cours d’informatique aux séniors en proposant des formations pour leur apprendre à utiliser internet et à s’en servir au quotidien. Enfin, il est également possible de lui amener du vieux matériel électronique non utilisé pour qu’il le remette en état avant de le donner à des personnes dans le besoin, des étudiants ou des personnes âgées.