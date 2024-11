Péter devant votre partenaire serait le signe d'une relation de couple saine et durable

Pour garder son couple en bonne santé, il existe de nombreux leviers psychologiques et physiques, même des leviers qui sentent mauvais. Parmi eux, le pet peut être un signe que le couple va bien.

Selon un sondage mené par Mic en 2016, être assez à l'aise pour lâcher un pet devant votre partenaire est une étape cruciale dans la construction d’une relation de couple. Dans le sondage, 51% des personnes affirment avoir pété devant leur partenaire en six mois ou plus de fréquentation. 22,4% affirment avoir pété après seulement quelques semaines tandis que 29% l’ont fait entre deux et six mois.

Le fait de péter fait tout simplement partie de la vie intime du couple. La plupart des sondés expliquaient alors que le geste ne posait pas de problème si l’aisance et l’humour étaient partagés entre les deux conjoints.

Crédit photo : iStock

Pour Gary Brown, conseiller conjugal et familial, il s’agit d’un signe sain qu’on est à l’aise avec l’autre. Auprès du Huffington Post, sa collègue Shannon Chavez estime même que les couples assez à l’aise pour péter l’un devant l’autre peuvent avoir des vies sexuelles plus aventureuses.

"Une vie sexuelle riche peut découler du fait que les partenaires n'ont pas honte de leur corps ni de leurs actes, et sont donc plus enclins à apprécier différents types de stimulation et à se laisser aller sans inhibition, peurs ou insécurités"

Péter, un geste romantique

Dans son livre intitulé “La Parentalité Dénudée”, l’autrice Leah Decesare évoque la parentalité mais aussi la relation romantique dans un couple. Elle y consacre quelques pages pour la flatulence, évoquant son expérience personnelle, et explique comment le fait de péter confortablement à la vue de son partenaire est un signe de relation saine et durable.

Crédit photo : iStock

Elle raconte notamment avoir pété devant son copain, devenu plus tard son mari. Et ce dernier a vécu ça comme un moment marquant puisqu’il s’en rappellera toujours. Pour la première fois, elle s’est sentie proche de son conjoint au point de vouloir l’épouser. Par la suite, son mari a aussi commencé à péter devant elle.

Selon Leah Decesare, les couples qui pètent l’un devant l’autre témoignent de l’acceptation envers l’autre ainsi que de l’honnêteté au sein du couple. Cela renforce le lien de confiance entre les deux partenaires. Si votre couple bat de l’aile, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire pour être sûr.