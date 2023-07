Quels sont les risques de dormir à côté de son téléphone portable allumé toute la nuit ?

Nous sommes nombreux à emporter notre téléphone portable partout avec nous. Et cela inclut la chambre à coucher puisque cet objet connecté a souvent sa place sur la table de chevet. Si certains d’entre nous prennent soin d’éteindre cet appareil avant de dormir, d’autres s’y refusent. Quels sont les risques liés à cette proximité pendant le sommeil ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Crédit photo : iStock

La lumière émise par l’écran du téléphone portable nuit au sommeil

Laisser le téléphone portable allumé pendant la nuit est indispensable pour de nombreuses personnes. Mais cet appareil émettant des ondes électromagnétiques, cette manière de faire pourrait s’avérer néfaste pour votre santé.



Un physicien spécialiste du sommeil a fait part de son point de vue sur la question aux journalistes de "L’Express". Selon lui, rien que la lumière de l’écran serait nuisible durant la nuit. Lorsque vous consultez votre smartphone alors que la pièce est plongée dans le noir complet, cette lumière peut engendrer un effet stimulant sur votre organisme. Ainsi, le téléphone portable nuit à votre sommeil.



Une fois la lumière de la chambre éteinte, il convient donc de ne plus consulter son portable pour retrouver Morphée au plus vite et profiter d’un sommeil réparateur. Et pour éviter d’être réveillé par une notification ou d’être tenté de consulter ses messages, mieux vaut éteindre son téléphone.

Quels sont les effets des ondes électromagnétiques ?

Outre la lumière diffusée par les écrans des téléphones portables, il faut considérer les ondes électromagnétiques. Certes, leur dangerosité n’a jamais été clairement démontrée. Néanmoins, l’ANSES a déjà alerté les français sur le fait que des effets nocifs pourraient être constatés à long terme. Autrement dit, nous subirons peut-être les conséquences de ces expositions dans plusieurs années, lorsqu’il sera trop tard.



Si vous souhaitez ne prendre aucun risque, prenez donc soin d’éloigner au maximum le téléphone portable de votre tête durant la nuit. Si vous préférez le garder près de vous, éteignez-le pour interrompre l’émission des ondes électromagnétiques.

Et si vous souhaitez le laisser allumé, mettez-le en mode avion. Ainsi, sa nocivité potentielle sera neutralisée.

Une étude a déjà tenté de démontrer les effets néfastes des ondes wifi

En coupant les données mobiles et la connexion wifi, vous restez exposé à ces fameux champs électromagnétiques, mais dans une moindre mesure. À savoir qu’une étude danoise a déjà tenté de démontrer les effets néfastes des ondes wifi sur le développement d’une plante.

En effet, des semences de cresson exposées n’ont pas germé tandis que celles qui étaient protégées se sont développées normalement.

Il ne s’agit que d’une petite étude qui a fait l’objet de controverses et qui demande à être complétée par d’autres analyses. Cependant, elle nous amène tout de même à réfléchir.

Pour prouver scientifiquement les effets néfastes des ondes du téléphone portable ou pour les infirmer, il faudra encore attendre quelques années. En attendant, à vous de décider en votre âme et conscience si vous pouvez ou non garder votre terminal allumé sur votre table de chevet toute la nuit.