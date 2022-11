Sommeil : sera-t-il bientôt possible de dormir seulement 2 heures par nuit ? Des scientifiques y travaillent !

Depuis des décennies, la recherche scientifique sur le sommeil ne cesse de nous apprendre de nouvelles choses au sujet des Hommes. Et les travaux que vous allez découvrir dans cet article sont à la fois fascinants et effrayants.

En effet, un groupe de chercheurs s’est donné pour objectif de rendre possible le fait de dormir 2 heures par nuit tout en bardant les mêmes bénéfices que si l’on avait dormi un cycle normal de 8 heures. L’idée est d’optimiser le sommeil pour que l’organisme soit directement plongé dans un sommeil profond, particulièrement réparateur, sans avoir à passer par des phases de somnolence ou de réveil.

Pour relever ce défi fou, les scientifiques cherchent actuellement à mettre au point un casque avec des électrodes sur la tête, que l’on programmerait pour 2 heures, et qui ferait croire au cerveau qu’il a eu droit à sa nuit de sommeil complète. En stimulant le cerveau avec des impulsions données par l’appareil porté sur le crâne, les chercheurs souhaitent savoir s’il est possible de tromper le cerveau humain.

Dans un deuxième temps, ils espèrent parvenir à créer des lits cocons ou des pyjamas électroniques qui pourraient stimuler les organes et booster leur capacité naturelle à se régénérer. Et pour cause, pendant que l’on dort, le cerveau se repose, mais le reste du corps aussi. Ce moment quotidien permet à l’organisme de recharger ses batteries et d’éliminer les toxines. Diminuer le temps de sommeil, qui équivaut à 30% de notre vie, permettrait d’avoir plus de temps pour se consacrer aux loisirs, à la culture, aux proches ou encore au travail, mais ce n’est pas sans conséquence.

Crédit : AnnaStills / iStock

Des conséquences encore inconnues

Évidemment, les expériences mentionnées précédemment tiennent de la recherche pure et on ignore ce qu’un changement de rythme provoquerait car depuis les origines de l’humanité, nous dormons entre 6 et 10 heures chaque nuit. Idem pour l’impact que cela aurait sur la société avec les nations de travail, de repos, mais aussi d’autres problèmes potentiels comme le silence la nuit qui seraient à réappréhender.

