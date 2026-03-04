Est-ce une bonne idée de mentionner sa participation à Koh-Lanta dans son CV ?

De nos jours, pour se faire remarquer des recruteurs, il faut rivaliser d’ingéniosité. Ou bien mentionner qu’on a participé à Koh-Lanta. Mais est-ce une bonne idée ?

Koh-Lanta, un atout pour le monde du travail

Démarquer son CV parmi les milliers de candidats à un job est une mission compliquée. Alors, certains innovent. Au point d’ajouter sur leur curriculum avoir participé à Koh-Lanta. Au même titre que préciser votre hobby, votre participation à des marathons ou votre implication dans une association, mentionner Koh-Lanta peut être une bonne idée.

« C’est une aventure de fou qui, implicitement, dit beaucoup de la résilience, de la confiance en soi, du dépassement… Il faut un mental d’acier pour tenir quarante jours dans ces conditions. Ça veut dire aussi que j’ai réussi à fédérer des aventuriers, à les convaincre de voter pour moi. Gagner "Koh-Lanta" veut dire beaucoup de choses », pense Gaëlle, la gagnante de la saison passée.

En effet, certaines qualités requises pour le jeu peuvent également l’être pour la vie professionnelle et personnelle. Les mettre en avant peut donc donner plus de chance à votre CV de sortir du lot, estiment Léo Bernard et Elise Moron, auteurs du livre "Permis de recruter".

Ne pas confondre compétences dans un jeu et en entreprise

Cela dit, il ne faut pas croire qu’ajouter la mention « participation à Koh-Lanta » vous assurera un emploi. Un recruteur peut ne pas y prêter attention.

« Ce n’est pas parce que tu as fait "Koh Lanta" que tu es un bon candidat ou une bonne candidate. Il n’y a pas de corrélation directe et systématique entre savoir avaler des chenilles crues, mettre des mains dans un pot avec des serpents et être bon comptable, par exemple », rappelle Léo Bernard.

Il faut également se rappeler que les conditions d’un jeu télé où brillent vos compétences sont bien différentes de celles en entreprise. Sans compter le montage final de l’émission qui raconte parfois un tout autre récit sur vous. Ainsi, mieux vaut attendre la diffusion de l’émission et voir comment vous êtes présenté avant de préciser votre participation à Koh-Lanta sur le CV. Un détail que partage Julien Magne, le producteur de l’émission.

« En France, le côté ingénieux, malin, n’est pas toujours valorisé, surtout dans le cadre d’un jeu », avance-t-il, même si pour lui Koh-Lanta est un signe de qualité chez un candidat.

Pour éviter tout malentendu, Léo Bernard et Elise Moron conseillent plutôt de faire part de votre participation à Koh-Lanta sur LinkedIn de façon originale.