De nombreux recruteurs font passer ce test ridicule en entretien et il terrifie les candidats

Les recruteurs rivalisent d’ingéniosité quand il s’agit de tester le comportement et les compétences des candidats. Le dernier test en date est des plus étrange. Voici quoi faire si vous tombez dessus.

Des tests de plus en plus farfelus

Quand on est à la recherche d’un emploi et que l’on obtient enfin un entretien d’embauche, c’est une petite victoire. C’est là que tout (ou presque) se joue. De votre tenue à ce que vous allez dire, chaque détail est important. Y compris les potentiels tests que le recruteur vous fera passer.

On ne compte plus les tests farfelus des recruteurs. Parmi eux, les plus connus : le test de la tasse à café ou le test du réceptionniste. Tout est mis en œuvre pour tester le comportement des candidats. Et ces derniers peuvent en voir de toutes les couleurs. Le dernier test tendance en est la preuve.

Le roi du silence… en entretien d’embauche

Crédit photo : fizkes/ iStock

Ce sont nos confrères de Biba qui le dévoilent. Il s’agit du test du silence. Cela semble paradoxal quand le but d’un entretien… est précisément d’échanger sur divers sujets : de vos compétences au fonctionnement de l'entreprise.

Comment cela se présente-t-il concrètement ? Le recruteur pose une série de questions ordinaires. Puis, lorsque le candidat a terminé de répondre, le recruteur ne va pas poser sa prochaine question. Il va marquer un temps d’arrêt volontaire afin de laisser le silence s’installer. Une petite gêne peut alors se former chez les candidats. C’est tout l’intérêt de ce test : connaître votre manière de réagir lors d’un moment de gêne.

Le recruteur va observer la réaction du candidat. Mais que faut-il faire ? Briser le silence et prendre la parole ? Ou bien attendre que le recruteur reprenne la main, et accepter le silence en attendant ? Un expert contacté par Biba conseille de ne rien dire. Le mieux est de montrer que ce silence ne vous gêne pas et de rester calme. Cependant, si un recruteur vous fait passer ce test, l’expert conseille de partir. Cela n’étant pas digne d’une entreprise sérieuse.