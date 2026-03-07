Plus d'un Français sur quatre est à découvert au moins une fois dans l'année

Selon une récente étude, plus d’un Français sur quatre serait à découvert au moins une fois dans l’année. 16% le sont au moins une fois par mois.

Entre l’augmentation du prix de l’essence, les factures, les charges, les loyers et les assurances à payer chaque fois, il peut être difficile de contrôler son budget. Selon une étude parue en 2025, 22% des Français sont à découvert le 16 du mois en moyenne.

Mais qu’en est-il sur l’année ? Selon une étude réalisée par le comparateur Panorabanques et publiée ce mardi 3 mars, 41% des Français sont à découvert au moins une fois par an, soit plus d’un Français sur quatre. 16% d’entre eux affirment également être dans le rouge au moins une fois par mois.

Le montant du découvert en hausse

Ce chiffre est en baisse puisqu’ils étaient 45% à être à découvert une fois par an en 2024. Cependant, le montant moyen du découvert est quant à lui en hausse puisqu’il est de 229 euros, soit 6 euros de plus qu’en 2024. De manière générale, 38% des Français indiquent être à découvert de plus de 200 euros en moyenne.

“La proportion de Français à découvert reste très élevée, d’autant que 16% le sont même une fois par mois. Le montant moyen du découvert ne cesse d’augmenter, à 229 euros contre 223 euros en 2024”, a indiqué Anna Meylacq, porte-parole de Panorabanques, selon Le Monde.

Les raisons des difficultés financières

Mais pourquoi les Français ont-ils des difficultés à garder de l’argent sur leur compte ? Pour 32% des personnes interrogées, la première raison est l’incapacité à “compenser la hausse des prix”, en égalité avec le fait de faire face à “une dépense importante non prévue”. 27% des Français sont quant à eux à découvert “à cause d’une situation difficile” et 22% n’ont simplement pas fait attention à leur budget.

Pourtant, être à découvert peut avoir des conséquences et réduire encore plus notre budget. Selon l’étude de Panorabanques, 36% des personnes interrogées ne connaissent pas le montant de leur autorisation de découvert. Cependant, cette notion est importante car même en cas de découvert autorisé, 40% des banques facturent des frais qui reviennent à 16,80 euros par an en moyenne. En plus de cela, les découverts pourraient bientôt être interdits.

“Pour éviter d’être dans le rouge et limiter les coûts liés à votre découvert, il est essentiel de surveiller ses comptes et d’anticiper ses dépenses, notamment grâce à des outils de gestion budgétaire. La majorité des banques proposent aujourd’hui des alertes SMS ou notifications en cas de solde bas, ainsi que des applications ou agrégateurs permettant de suivre ses dépenses en temps réel”, indique Anna Meylacq, porte-parol de Panorabanques, selon des propos rapportés par Le Figaro.

Des astuces à prendre en compte au quotidien pour bien gérer son budget et ne plus être à découvert.