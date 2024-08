Si vous arrivez à tenir ce temps suspendu à une barre, vous vivrez plus longtemps selon la science

Selon une étude américaine, la force de la poignée peut être un indicateur fiable de la durée de vie d’une personne. Explications.

Le sport, c’est la santé avant tout ! Cependant, on est loin d’imaginer à quel point notre degré de résistance physique peut être significatif de notre espérance de vie. Une étude publiée en 2019 par la revue Clinical Interventions in Aging a déterminé que la force de la poigne pouvait être un indicateur fiable concernant l’espérance de vie d’une personne.

Pour jauger votre force de poignée, la meilleure façon est de s’adonner à un exercice physique qui consiste à se tenir suspendu à une barre de traction. La durée que vous allez tenir dans cette position serait une façon d’estimer votre espérance de vie selon l’étude, comme l’explique le Dr. Peter Attia sur le podcast The Drive.

“C’est simplement un excellent indicateur de la force globale du corps et de la masse musculaire, mais je pense que c’est une forme de force très fonctionnelle. Fondamentalement, tout ce qui se passe dans le haut de votre corps passe par vos mains. Et si votre emprise est faible, tout ce qui se trouve en aval est faible”

Un exercice physique simple à faire

Accessible à tous, cet exercice peut être réalisé dans une salle de sport ou dans un parc où existe des installations de musculation. Il suffit alors de vous munir d’un chronomètre, de vous agripper à cette barre, bras tendus, sans faire de tractions, pour vous donner une estimation de votre durée de vie.

L’étude a révélé que 30 secondes, pour les femmes, et 60 secondes, pour les hommes, sont un objectif idéal à atteindre. Par conséquent, si vous dépassez l’objectif, cela signifie que vous pouvez envisager une vie plus longue. En revanche, si vous ne parvenez pas à atteindre cet objectif, votre espérance de vie pourrait être bien plus courte.

Même son de cloche pour les docteurs Eve M. Glazier et Elizabeth Ko de UCLA Health, qui affirment qu’une mauvaise force de préhension est liée à de nombreuses maladies :

“La recherche continue d’associer une diminution de la force de préhension à une série de problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, l’arthrite, l’ostéoporose, le diabète de type 2 et certains cancers. Il est également avéré qu’il s’agit d’un prédicteur de la probabilité de complications post-chirurgicales, du temps de récupération post-chirurgicale et de la mortalité”

Il n’est jamais trop tard pour augmenter son espérance de vie

Par ailleurs, le poids peut également affecter de manière significative la durée pendant laquelle une personne peut rester suspendue à une barre de traction. Ce qui est loin d’être anodin car une étude publiée par Aging Cell a révélé une corrélation directe entre l’augmentation de la masse corporelle et la diminution de la longévité.

Si jamais vous ne parvenez pas à atteindre l’objectif de résistance fixé, il n’est jamais trop tard pour l’améliorer en pratiquant les blocages morts. Pour ce faire, utilisez une barre suspendue sécurisée et aussi une marche ou un banc pour atteindre facilement la barre avec vos bras.

Prenez ensuite la barre avec vos paumes tournées vers vous, en gardant les bras écartés à la largeur des épaules. Ensuite, retirez vos pieds de la marche ou du banc pour vous suspendre à la barre. N’hésitez pas à progresser par palier si vous débutez, en commençant par tenir 10 secondes, puis 30, puis 45 et enfin 1 minute. Vos efforts paieront sans doute sur le long terme pour vous permettre de vivre plus longtemps.