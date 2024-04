À 111 ans, l'homme le plus vieux du monde révèle le secret de sa longévité

Le détenteur du record du monde de longévité mène une vie simple et partage sa routine pour vivre plus longtemps et en bonne santé.

Il y a quelques jours décédait Juan Vicente Pérez Mora, l’homme le plus vieux du monde à l’âge de 114 ans. Le titre revient désormais à John Tinniswood. Le Britannique est né en 1912 à Liverpool et cela fait de lui, à 111 ans et 226 jours l’homme le plus vieux du monde. Il devient également le vétéran masculin de la Seconde Guerre mondiale le plus âgé au monde.

Après avoir travaillé dans la comptabilité pour le service postal britannique Royal Mail ainsi que Shell et BP, John Tinniswood a pris sa retraite en 1972. Le Britannique est resté marié 44 ans à sa femme Blodwen avant que celle-ci ne décède en 1986. John Tinniswood a la chance de pouvoir voir grandir ses quatre petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

Et pour cela, celui que le personnel de sa résidence qualifie de « grand bavard » a quelques astuces. Cela lui permet de rester mobile, indépendant et de continuer à gérer ses propres finances, selon le Guinness des Records.

« Faites toujours de votre mieux »

Crédit photo : Guinness World Records

John Tinniswood partage le secret de sa longévité, qui est en fait des plus simples. Selon lui, tout est une question de modération. C’est le principal conseil qu’il donne : « Si vous buvez trop, ou si vous mangez trop, ou si vous marchez trop, si vous faites trop de choses, vous finirez par souffrir. Ne surchargez jamais votre corps et votre esprit » si vous voulez mener une vie saine, confie-t-il à la BBC News.

Le centenaire indique ne pas suivre de régime particulier. « Je mange ce qu'ils me donnent, et tout le monde aussi ». Ce qui ne l’empêche pas de dévorer son pêché-mignon chaque vendredi soir, le fish and chips. Autrement, John Tinniswood ne fume pas mais boit de l’alcool en de rares occasions.

Enfin, le Britannique déclarait pour la BBC, en 2022, qu’il est important « d'élargir votre vision » des choses. « Faites toujours de votre mieux, que vous appreniez quelque chose ou que vous enseigniez à quelqu'un », explique-t-il au Guinness World Records. « Donnez tout ce que vous avez. Sinon, ce n’est pas la peine de s’embêter avec ».

Malgré tous ces précieux conseils qui peuvent aider à vivre mieux et plus longtemps, John Tinniswood pense pourtant qu’il n’y a pas de miracle : « Soit vous vivez longtemps, soit vous vivez peu, et vous ne pouvez pas y faire grand-chose ».