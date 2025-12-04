Des femmes dépensent des fortunes pour se faire retirer les côtes et paraître plus maigres

Dans la quête d’une certaine perfection physique, de plus en plus de femmes succombent à la tendance du “corps Ozempic” pour paraître plus maigres, quitte à se faire retirer les côtes.

Que seriez-vous prêts à faire pour avoir le corps parfait ? Pour certaines personnes, la course à la maigreur peut prendre des proportions extrêmes à l’image d’Emily James, une influenceuse américaine âgée de 28 ans.

Cette dernière a choisi de prendre des mesures encore plus radicales dans sa quête de la perfection : elle a dépensé 13 750 dollars (soit 11 780 euros) pour subir une intervention risquée consistant à retirer des côtes. En se faisant retirer six côtes au total, trois de chaque côté, elle espérait obtenir instantanément le physique parfait dont elle avait toujours rêvé.

Au lieu de cela, Emily James s'est retrouvée dans un véritable cauchemar éveillé. Un an après avoir subi une intervention chirurgicale pour réduire son tour de taille de 81 cm à 61 cm, l'influenceuse lifestyle a déclaré au New York Post qu'elle regrettait entièrement sa décision d'avoir opté pour cette solution :

« Je ne recommande à personne de subir une opération pour retirer des côtes »

Crédit photo : New York Post / Emily James

Sans surprise, elle révèle que cette opération a mis certains de ses organes vitaux en danger.

« Je n'ai plus de côtes pour protéger mon foie et mes reins, ce qui pourrait poser problème si je venais à avoir un grave accident ou à subir un choc violent. Le processus de guérison a duré environ sept mois. Il a été intense et incroyablement douloureux. Tousser me donnait l'impression que quelqu'un était en train de m'assassiner. »

Cette intervention, connue sous le nom de résection des côtes ou « chirurgie de la taille de fourmi », attire depuis longtemps les femmes déjà minces vers les tables d'opération.

Pour créer cet effet cintré, les médecins sculptaient généralement les 11e et 12e côtes, souvent appelées « côtes flottantes » car elles ne sont pas reliées à l'avant de la cage thoracique.

Crédit photo : New York Post / Emily James

Une méthode de plus en plus tendance

Cette opération à haut risque existe depuis les années 1970, époque à laquelle elle était suffisamment peu attrayante pour dissuader ceux qui cherchaient à se transformer radicalement sur un coup de tête.

Mais aujourd'hui, une alternative accessible connue sous le nom de remodelage des côtes, ou RibXcar, relance l'idée à une époque où la transformation totale du corps n'a jamais été aussi à la mode, ni aussi facile.

Le remodelage des côtes est apparu pour la première fois aux États-Unis l'année dernière, après être devenu populaire en Amérique du Sud. Il permet de réduire le tour de taille en ne cassant que quelques os.

Crédit photo : New York Post / Emily James

Dans un rapport publié en mai 2025, l'American Society of Plastic Surgeons (Société américaine des chirurgiens plasticiens) qualifie le remodelage des côtes de « méthode à faible risque et très efficace... idéale pour les patients qui souhaitent mieux définir leur taille et qui recherchent une solution vraiment incroyable pour obtenir une silhouette svelte et galbée, avec peu de temps d'arrêt et peu de cicatrices ».

La technique RibXcar commence par un scanner thoracique du patient afin de déterminer quelles côtes peuvent être traitées. Un dispositif guidé par ultrasons est ensuite utilisé pour fracturer partiellement chaque côte à travers de minuscules incisions. À travers ces petites perforations, les côtes sont délicatement repositionnées vers l'intérieur afin d'affiner la taille.

Crédit photo : New York Post / Enna Schell

Une fois sortis de la salle d'opération, les patients doivent porter un corset de maintien de la taille pendant au moins 23 heures par jour pendant trois mois. Le corset agit comme un plâtre, maintenant les os fracturés dans leur nouvelle position pendant la convalescence.