Découvrez comment le corps « parfait » des femmes a changé durant les 70 dernières années

Les tendances vont et viennent. Chaque décennie a connu son lot de mode vestimentaire influencée par les standards de beauté en vigueur. On fait le tour.

Les standards de beauté féminins ont évolué en cent ans. Chaque décennie a ainsi connu une norme, offrant dans le même temps une diversité des corps, des tendances et même des habitudes, influencés par le contexte historique.

On fait le tour des standards de beauté pour chaque décennie en commençant par les années 1960 jusqu’à nos jours. Vous allez voir que les personnalités ont un rôle majeur à jouer quand il s’agit d’influencer tout un pan de la société.

L’évolution du corps « parfait » depuis soixante ans

Crédit photo : Daily Mail

Années 1960 : Petite

Twiggy. Crédit photo : Hello magazine

C’est ainsi que les années 1960 voient la tendance appelée Petite. Elle contraste avec les années 1950 où des personnalités comme Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor, stars de l’époque, mettaient en valeur leurs courbes. Les années 1960 font la part belle à la minceur. Les robes rétrécissent pour s’adapter à la petite silhouette des femmes. De ce fait, c’est le point de départ des régimes que suivent de nombreuses femmes pour coller à ce standard.

Années 1970 : pin-up

Crédit photo : Pinterest

Crédit photo : ABC

Le style pin-up fait son arrivée dans les années 1970. Durant cette décennie, les femmes affichaient des hanches fines et un ventre plat afin d’obtenir une silhouette tonique. Pour cela, elles s’inspiraient des stars d’alors comme Farrah Fawcett de la série Drôles de dames. C’est à cette époque qu’est apparu « un look plus naturel et plus actif », selon le nutritionniste Rowan Clift, interrogé par le Daily Mail.

Années 1980 : Top Model

Crédit photo : Pinterest

Dans les années 1980, les femmes aspiraient à une silhouette grande et athlétique qu’affichaient de nombreuses mannequins. À cette époque, difficile de passer à côté de Elle MacPherson, Linda Evangelista, Cindy Crawford et Naomi Campbell, stars des magazines. C’est le début de la mode du fitness et de l’aérobic. C’est également la première fois que les muscles des femmes deviennent acceptables et attirants.

Années 1990 : Heroin Chic

Crédit photo : Pinterest



L’influence des mannequins a continué de déborder dans les années 1990 avec l’une des plus grandes stars de l’époque : Kate Moss. La mannequin britannique a changé les codes en affichant une silhouette très mince et filiforme, à tel point qu’elle aurait changé l’industrie du mannequinat, selon le média anglais. De ce fait, les femmes recherchaient à tout prix à devenir aussi mince que possible allant jusqu’à dévoiler leur structure osseuse. Ce standard de beauté extrême fut controversé pour avoir popularisé l’ultra minceur et causant des troubles alimentaires chez les jeunes femmes cherchant à imiter ce look.

Années 2000 : Corps toniques

Crédit photo : Pinterest

Au début du nouveau millénaire, les jeunes femmes faisaient la part belle aux muscles. Leurs modèles ? Britney Spears, Christina Aguilera et Gisele Bundchen. Ces dernières apparaissaient avec un ventre ultra plat et tonique, résultat de nombreuses séances de sport par jour. Cette tendance a pris une autre ampleur avec les mannequins de Victoria's Secret, dont la popularité a atteint des sommets dans les années 2000. Forcément, la mode était aux jeans taille basse et aux hauts courts, permettant aux femmes de mettre leurs abdominaux en valeur. Mais pour de nombreuses femmes, cette tendance était irréaliste et inatteignable.

Années 2010 : Bootylicious

Crédit photo : Getty Images

Cette contraction de « corps » (body) et « délicieux » (delicious) mettait en valeur des silhouettes aux courbes spectaculaires avec ventre plat et taille fine. Ce nouveau standard de beauté est beaucoup plus atteignable pour les femmes qui voient en Beyoncé et Jennifer Lopez un nouveau modèle à embrasser. Il faut dire que ce look contraste avec l’ultra minceur des décennies précédentes. Cette fois-ci, la tendance accorde une part plus importante à la diversité des corps. Malgré tout, ce standard plus ouvert pousse des jeunes femmes à modifier leur corps de façon extrême pour adopter cette silhouette.

Années 2020 : Ozempic

Crédit photo : Reddit

Les formes des années 2010 n’auront pas fait long feu. Dès 2020, c’est le retour en grâce de l’ultra minceur, poussée par les nombreuses personnalités du show business. Et pour atteindre cette injonction à la minceur, elles ont recours à des médicaments injectables pour maigrir : le Mounjaro et le plus connu, l’Ozempic. Sauf que ces médicaments sont utilisés pour le traitement du diabète de type 2 et qu’ils sont connus pour leurs effets secondaires (vomissements, nausées, diarrhées, changements d’apparence…). Des personnalités comme Meghan Trainor, Oprah Winfrey et Rebel Wilson ont admis y avoir eu recours. Malgré les effets, l’Ozempic est devenu très populaire, faisant de la minceur un énième standard de beauté.