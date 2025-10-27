Cette série notée 95% est la chouchoute des spectateurs qui la dévorent d'une traite sur Netflix

C’était le phénomène inattendu de la rentrée 2024, cette série à succès est toujours aussi populaire auprès des spectateurs de Netflix.

Cet automne, vous avez l’embarras du choix sur Netflix. Il y a ce thriller haletant qui rend accros les spectateurs. Ou cette mini-série espagnole qui a ravi les fans de Harlan Coben. Si vous préférez un programme plus léger et drôle, alors vous allez tomber sous le charme de cette comédie.

Cette dernière est sortie sur la plateforme en septembre 2024. Contre toute attente, elle a rencontré un succès fou, devenant rapidement un phénomène. En effet, selon le site d’audimat FlixPatrol, cette comédie à succès a été vue plus de 70,4 millions d’heures en quelques mois. La romance et l’alchimie entre les deux personnages principaux ont charmé les internautes.

Crédit photo : Netflix

La série est Nobody Wants This et ça tome bien puisqu'elle revient pour une saison 2 très attendue : « Une podcasteuse sexo agnostique et un rabbin fraîchement célibataire tombent amoureux, mais leur relation peut-elle survivre à leurs vies opposées et à leurs familles indiscrètes ? », indique le résumé de Netflix.

Une série cozy qui fait du bien

Nobody Wants This est une série feel-good qui propose 10 épisodes de 30 minutes en moyenne. Cela a largement encouragé les spectateurs à les dévorer sans broncher. Surtout, Nobody Wants This, c’est une rom-com drôle et tendre sur un couple interprété par Kristen Bell et Adam Brody. Pour la faire simple, c’est votre chocolat chaud en ces temps froids et humides.

« C'est tellement frais et tellement sincère dans la démarche » ; « Kristen Bell est drolissime et Adam Brody sexy en diable. Feel good série qui donne la pêche » ; « Leur alchimie fait tout le charme de cette comédie douce [...] On rit de bon cœur et on passe un agréable moment » ; « Une série qui se regarde toute seule » ; « Une série légère qui fait du bien ! », peut-on lire sur Allociné où la série a reçu une moyenne de 3,8 sur 5.

Du côté de Rotten Tomatoes, outre-Atlantique, le public et les critiques sont dithyrambiques. Nobody Wants This a reçu l’excellent score de 95% pour sa première saison Et puisqu'un bonheur ne vient jamais seul, voilà que la saison 2 est en ligne depuis le 23 octobre et récolte déjà 90% sur le même site.

Alors, n’attendez plus et ruez-vous sur Nobody Want This, la série réconfort du moment.