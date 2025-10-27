Une serveuse trouve près de 6000 euros par terre, sa réaction est immédiate

En se rendant sur son lieu de travail, une serveuse thaïlandaise a découvert une importante somme d’argent dans la rue. Sa réaction a été immédiate.

Qu'auriez-vous fait à sa place ? Lundi 13 octobre, Chomnad Singaod, une serveuse thaïlandaise de 42 ans, a vu son quotidien bouleversé.

En arrivant sur son lieu de travail, un strip-club situé Pattaya, la quadragénaire a en effet trouvé un sac banane abandonné devant l’établissement nocturne, rapporte le Daily Mail.

Crédit Photo : iStock

Intriguée, la principale concernée a d’abord cru que cet accessoire appartenait à l’un de ses collègues. Elle a décidé de l’ouvrir pour en avoir le cœur net.

C’est dans ce contexte que cette dernière a fait une trouvaille à laquelle elle ne s’attendait pas :

« Quand j’ai ouvert, j’ai trouvé des billets australiens, un passeport et des cartes de crédit. Je ne savais pas combien il y avait mais c’était une grosse liasse », se souvient l’employée.

Face à cette situation, Chomnad a décidé de filmer la scène pour éviter d’être accusée de vol.

« Je ne voulais pas quelqu’un dise que j’avais pris l’argent. Le sac était resté juste devant l’entrée de l’établissement, s’il avait disparu, on m’aurait accusée ».

Un geste honnête

Une fois à l’intérieur, la femme a eu le réflexe de visionner les images de vidéosurveillance, sur lesquelles elle a vu un individu assis devant le bar, aux alentours de 7 heures 30 du matin, après une soirée. La vidéo le montre ensuite se lever et s’éloigner dans la rue sans son sac.

Crédit Photo : Viral Press

La serveuse s’est rendue au commissariat, où elle a fait part de sa découverte. Sur place, les autorités ont examiné le contenu de la banane. Celui-ci contentait environ 10 000 dollars australiens (environ 5 600 euros).

Les policiers ont tenté de contacter le propriétaire grâce à ses papiers d’identité laissés à l’intérieur. Pour le moment, l’homme recherché ne s’est pas encore présenté aux forces de l’ordre.

Crédit Photo : Viral Press

De son côté, la bonne samaritaine a révélé qu’elle n’avait jamais envisagé de garder l’argent.

« Oui, c’était une somme importante, plus que ce que je n’ai jamais eu sur mon compte en banque. J’aurais pu arrêter de travailler pour cette année, mais c’était mal. Mon karma aurait été mauvais ». (Chomnad Singaod)

Par ailleurs, elle a assuré avoir agi de la sorte sans contrepartie.