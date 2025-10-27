Une serveuse trouve près de 6000 euros par terre, sa réaction est immédiate

Par |

Chomnad Singaod / capture d'écran images de vidéosurveillance

En se rendant sur son lieu de travail, une serveuse thaïlandaise a découvert une importante somme d’argent dans la rue. Sa réaction a été immédiate.

Qu'auriez-vous fait à sa place ? Lundi 13 octobre, Chomnad Singaod, une serveuse thaïlandaise de 42 ans, a vu son quotidien bouleversé.

En arrivant sur son lieu de travail, un strip-club situé Pattaya, la quadragénaire a en effet trouvé un sac banane abandonné devant l’établissement nocturne, rapporte le Daily Mail.

Ville de PattayaCrédit Photo : iStock

Intriguée, la principale concernée a d’abord cru que cet accessoire appartenait à l’un de ses collègues. Elle a décidé de l’ouvrir pour en avoir le cœur net.

C’est dans ce contexte que cette dernière a fait une trouvaille à laquelle elle ne s’attendait pas :

« Quand j’ai ouvert, j’ai trouvé des billets australiens, un passeport et des cartes de crédit. Je ne savais pas combien il y avait mais c’était une grosse liasse », se souvient l’employée.

Face à cette situation, Chomnad a décidé de filmer la scène pour éviter d’être accusée de vol.

« Je ne voulais pas quelqu’un dise que j’avais pris l’argent. Le sac était resté juste devant l’entrée de l’établissement, s’il avait disparu, on m’aurait accusée ».

Un geste honnête

Une fois à l’intérieur, la femme a eu le réflexe de visionner les images de vidéosurveillance, sur lesquelles elle a vu un individu assis devant le bar, aux alentours de 7 heures 30 du matin, après une soirée. La vidéo le montre ensuite se lever et s’éloigner dans la rue sans son sac.

Capture d'écran images de vidéosurveillanceCrédit Photo : Viral Press

La serveuse s’est rendue au commissariat, où elle a fait part de sa découverte. Sur place, les autorités ont examiné le contenu de la banane. Celui-ci contentait environ 10 000 dollars australiens (environ 5 600 euros).

Les policiers ont tenté de contacter le propriétaire grâce à ses papiers d’identité laissés à l’intérieur. Pour le moment, l’homme recherché ne s’est pas encore présenté aux forces de l’ordre. 

Chomnad Singaod et deux policiersCrédit Photo : Viral Press

De son côté, la bonne samaritaine a révélé qu’elle n’avait jamais envisagé de garder l’argent.

« Oui, c’était une somme importante, plus que ce que je n’ai jamais eu sur mon compte en banque. J’aurais pu arrêter de travailler pour cette année, mais c’était mal. Mon karma aurait été mauvais ». (Chomnad Singaod)

Par ailleurs, elle a assuré avoir agi de la sorte sans contrepartie.

« Je n’ai pas besoin d’une récompense ou quoi que ce soit de la part du propriétaire. Il peut m’offrir une bière, ce serait parfait ! ».

Source : Daily Mail
Suivez nous sur Google News
Argent Thailande

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un huissier sonne à la porte d'un immeuble
Endetté et menacé d'expulsion à 76 ans, il se suicide sous les yeux de l'huissier venu le déloger
Éléphanteau caché derrière un lampadaire
Un adorable bébé éléphant se cache derrière un poteau après avoir été surpris en train de manger de la canne à sucre
La photographie montrant la tigresse Salamas
Cette photo poignante montre une tigresse épuisée après 20 ans en cage et forcée à se reproduire, juste avant sa mort
Ben Affleck et son fils à une convention de sneakers
La réaction parfaite de Ben Affleck quand son fils lui demande des baskets à 6000 $ ravit les internautes
Anjali Sachdeva
À 25 ans, elle quitte son emploi de bureau pour enseigner le pilates et gagne 5 000 euros par mois