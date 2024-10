Presque personne ne réussit à trouver l'objet cachée sur cette image en moins de 11 secondes

Fin observateur, habile détective ou roi du chrono, ce test est fait pour vous. Peu de personnes parviennent à résoudre le mystère en quelques secondes. En ferez-vous partie ?

Mettez vos talents de détective en action pour retrouver un objet perdu dans cette image. Ce n’est pas qu’une simple image. C’est aussi un test de QI. D’ailleurs, seule 1 personne sur 10 parvient à trouver l’objet caché dans le temps imparti.

Les personnes qui réussissent ont non seulement l'œil aiguisé, mais possèdent également un QI très élevé. De plus, c’est l’occasion de tester ses capacités d’observation et sa résistance face à la pression du chronomètre, toujours dans une logique joyeuse et ludique. Pas de panique, ici, vous ne serez pas noté et l’erreur n’est pas synonyme de fatalité.

Trouverez-vous la cloche cachée dans l’image ?

En général, les amateurs de tests et casse-têtes sont joueurs et aiment que leur cerveau soit mis à l'épreuve. Le défi est de résoudre le problème pour améliorer et connaître ses capacités d'observation. Une activité multi-tâches qui sied bien à votre cerveau, lui qui a l’habitude de traiter plusieurs informations en même temps.

Sauf que, et c’est là que repose tout ce paradoxe, dans un jeu comme celui-ci, vous devez retrouver l’objet perdu au milieu d’une multitude de détails. Il faut alors savoir filtrer les informations que vous percevez. Et ce n’est pas toujours facile.

En serez-vous capable avec l’image que nous vous proposons ci-dessous ?

Dans une bibliothèque se trouvent plusieurs écoliers. Mais au beau milieu de toute cette action, se cache une cloche. Votre mission, la retrouver en 11 secondes chrono.

Vous êtes prêt ? C’est parti !

Crédit photo : churchofjesuschrist.org

Vous avez trouvé la cloche cachée dans le temps imparti ? Si c’est le cas, vous êtes vraiment doué et faites partie des 1 personne sur 10 avec un QI élevé. Si ce n’est pas le cas, lancez-vous de nouveau, sans prendre le chrono en compte.

Solution : voici où se cachait la cloche sur l'image

Pas facile de déceler la cloche dans ce remu-ménage. Regardez attentivement, elle se trouve dans le coin supérieur gauche, près d’un écolier. Vous l’avez ? Regardez la solution dans l'image ci-dessous.

Crédit photo : churchofjesuschrist.org