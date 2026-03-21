Qu'est-ce que la méthode de 18h30, redoutable pour calmer l'anxiété ?

Une journaliste anglaise du Guardian a partagé une méthode efficace pour calmer l’anxiété. Alors, qu’est-ce que cette règle de 18h30 ? Réponse.

Une méthode pour soulager des pensées anxieuses et négatives

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé dévoilé en 2021, 359 millions de personnes souffrent de troubles anxieux dans le monde. En France, le nombre représente 12,5% de la population, selon Santé publique France.

Pourtant, il existe plein de méthodes pour apaiser ces troubles qui gâchent la vie. Sauf que tout le monde ne les connaît pas forcément. Et qu’une méthode peut fonctionner pour certains et non pour d’autres. En voici une qui pourrait vous aider à vous soulager lorsque vous êtes pris de pensées anxieuses. C’est la journaliste Mel Bradman qui l’a révélé dans un papier de The Guardian.

Sujette à l’anxiété quotidienne, la journaliste raconte que son trouble a pris de nouvelles proportions handicapantes durant une période personnelle compliquée. « Même les plus petites décisions me plongeaient dans la panique », écrit-elle. C’est alors que sa thérapeute lui a conseillé une méthode : « Ce soir, après 18h30, c’est “No Worry Time”», autrement dit, le moment où on ne s’inquiète pas.

Donner du répit à son cerveau et son corps à un moment précis

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Plus facile à dire qu’à faire. C’est d’ailleurs ce que pensait Mel Bradman. Comment mettre ses pensées anxieuses en envahissantes de côté jusqu’au lendemain matin ? Pour elle, la meilleure solution était de faire face à ses pensées afin d’aller mieux, voire de les calmer. Mais ce que lui a répondu sa thérapeute lui a fait ouvrir les yeux :

La suite après cette vidéo « L’anxiété est un tyran. Et comme tous les tyrans, il faut le remettre à sa place. Vos soucis seront encore là demain matin si vous voulez y revenir. »

En soi, la règle de 18h30 n’incite pas à nier ou fuir ses angoisses, mais à les mettre de côté pour respirer et se détendre. La thérapeute a choisi cet horaire car le soir, le cerveau est plus fatigué après une longue journée. C’est à cause de cela que les pensées anxieuses débarquent. Voilà pourquoi il est important de donner un peu de répit à son cerveau et à son corps. Surtout quand on sait que 6200 pensées nous traversent l’esprit chaque jour, selon une étude canadienne de 2020.

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Bien évidemment, tout ne s’arrête pas comme par magie une fois 18h30 arrivée. Il s’agit d’un indicateur afin de préparer votre cerveau à commencer à lâcher prise et à se défaire de l’anxiété. En gros, vous planifiez les moments d’anxiété. C’est ce que les thérapies cognitivo-comportementales appellent le « worry scheduling », complète Le Figaro.

À partir d’un moment précis, ici 18h30, vous arrêtez de ruminer. C’est le moment de vous détendre. Pour mettre toutes les chances de votre côté, pensez aussi à manger équilibré sans oublier de vous faire plaisir ; à écrire vos pensées à la fin de la journée ; à pratiquer une activité physique et à bien dormir. Ne vous inquiétez pas si tout n’est pas parfait et si l’anxiété vous frappe de nouveau. C’est ce qui est arrivé à Mel Bradman. Cependant, elle explique qu’une telle routine lui a permis d’allonger son temps sans anxiété.